Ngày 28-4, LĐLĐ quận Hải Châu vừa hoàn thành ký kết hợp tác "Phúc lợi đoàn viên" với 7 doanh nghiệp, cam kết đem đến nhiều ưu đãi cho công nhân, người lao động thành phố, gồm: Công ty CP Khu Du lịch Suối Đôi DHC, Công ty Công viên Châu Á Asia Park, Công ty TNHH MTV Du lịch Công đoàn Đà Nẵng, Nhà Văn hóa Lao động TP Đà Nẵng, Công ty CP Bảo Việt Đà Nẵng, Siêu thị Union Mart và Trung tâm An toàn Môi trường & Hóa học (CENTEC).



Theo thỏa thuận, các đối tác của LĐLĐ quận Hải Châu cam kết sẽ đưa ra các gói sản phẩm, dịch vụ với mức giá ưu đãi, giảm từ 5 đến 50% so với giá thị trường, dành cho đoàn viên, người lao động ở các Công đoàn cơ sở trực thuộc.

CENTEC cam kết giảm giá dịch vụ, đồng hành cùng Công đoàn các cấp trong việc huấn luyện nghiệp vụ, đảm bảo an toàn vệ sinh, PCCC tại các cơ sở xí nghiệp, nhà máy

Cụ thể, Công ty Công viên Châu Á Asia Park, Công ty CP Khu Du lịch Suối Đôi DHC sẽ giảm 10% giá vé và dịch vụ trong thời gian 2 năm kể từ ngày ký. Công ty TNHH MTV Du lịch Công đoàn Đà Nẵng giảm giá từ 15-30% cho Đoàn viên Công đoàn sử dụng dịch vụ tại Codatours, thời hạn 3 năm kể từ ngày ký.

Công ty Bảo Việt Đà Nẵng sẽ giảm phí bán hàng các nghiệp vụ bảo hiểm phúc lợi với các loại bảo hiểm liên quan đến sức khỏe, xe máy, du lịch, cháy, nổ bắt buộc (nhà xưởng, văn phòng công ty, trường học, nhà máy, khách sạn,…). Nhà Văn hóa Lao động TP Đà Nẵng sẽ giảm giá cho đoàn viên Công đoàn và Công đoàn cơ sở sử dụng dịch vụ trong 3 năm kể từ ngày ký.

Đặc biệt, siêu thị Công đoàn Union giảm giá từ 5% đến 15% trên giá trị sản phẩm, thường xuyên tổ chức các hoạt động bán hàng giảm giá, phiên chợ bình ổn, bán hàng lưu động… để cung cấp hàng hóa, thực phẩm với giá 100% bình ổn cho đoàn viên, NLĐ.

LĐLĐ quận Hải Châu ký kết 7 đối tác trong chương trình "Phúc lợi đoàn viên". Trước đó, 19 đối tác khác đã tham gia chương trình này

Trung tâm An toàn Môi trường & Hóa học (CENTEC) cam kết giảm giá dịch vụ, hỗ trợ, ưu đãi các sản phẩm trong hệ sinh thái, tối thiểu đến 31-12-2025. Đồng thời, CENTEC đồng hành với LĐLĐ quận Hải Châu trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn, đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ và mạng lưới an toàn vệ sinh viên trong CĐCS về công tác an toàn, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, an toàn PCCC hằng năm và công tác phúc lợi xã hội.

Dịp này, LĐLĐ quận Hải Châu ký kết chương trình phối hợp công tác với Phòng LĐTB&XH quận và BHXH quận Hải Châu, giai đoạn 2022 – 2025. Ông Lữ Trọng Phương, Chủ tịch LĐLĐ quận Hải Châu cho biết đơn vị đã ký kết, triển khai 19 chương trình "Phúc lợi đoàn viên" với các đối tác.

"Với 7 doanh nghiệp mới được ký kết, trong xu hướng chung là kích cầu du lịch, thực hiện các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, LĐLĐ quận Hải Châu mong muốn sẽ có thêm những phúc lợi, mang nhiều ưu đãi về giá cả, dịch vụ cho đoàn viên, người lao động", Chủ tịch LĐLĐ quận Hải Châu cho biết.