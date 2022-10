Cách đây không lâu, nơi nấu ăn trong căn phòng trọ chưa đến 10 m2 tại phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức, TP HCM của vợ chồng anh Trần Anh Hào, công nhân (CN) Công ty TNHH Freetrend A (KCX Linh Trung II) không có gì đáng giá ngoài vài cái nồi móp méo, mấy cái chén và một chiếc bếp gas cũ kỹ. Chia sẻ với gia đình anh, Công đoàn các KCX-KCN TP HCM đã trao tặng "Bếp ấm Công đoàn" trị giá 5 triệu đồng.



Ấm lòng người nhận

Rời Bình Thuận vào TP HCM làm CN, vợ chồng anh Hào cố gắng làm việc với mong muốn cuộc sống khấm khá hơn. Chịu khó tăng ca, mỗi tháng, vợ chồng anh cũng dành dụm được vài triệu đồng. Cuộc sống bắt đầu chật vật khi anh Hào bị bệnh viêm tụy, phải phẫu thuật cắt thân đuôi tụy và lá lách. Vợ anh cũng vừa sinh con nên chi phí chăm sóc khá tốn kém, số tiền tích lũy được cứ cạn dần. Đó cũng là lý do căn bếp ở phòng trọ không được sửa sang.

Đại diện LĐLĐ quận 3, TP HCM tặng “Bếp ấm Công đoàn” cho cô giáo Lê Thị Kiều Oanh

Ngày nhận "Bếp ấm Công đoàn", vợ chồng anh cứ ngắm nghía mãi các món đồ gia dụng (bếp từ, bình siêu tốc, máy xay sinh tố, nồi chiên không dầu và nồi cơm điện) mới toanh. "Cuộc sống khó khăn khiến bữa ăn của gia đình tôi cũng đơn giản hoặc nhiều lúc mua tạm cơm hộp. Được tặng dụng cụ nhà bếp mới, chúng tôi sẽ cố gắng duy trì bữa cơm hằng ngày" - anh Hào bày tỏ.

Chị Đồng Thị Hân, nhân viên tạp vụ Công ty TNHH Danu Vina (KCX Linh Trung I, TP Thủ Đức, TP HCM) cũng vui không kém khi được tặng "Bếp ấm Công đoàn". Chị Hân từ Nghệ An vào TP HCM làm việc được 5 năm, thu nhập mỗi tháng khoảng 5,5 triệu đồng. Chồng chị làm CN tại KCN Đồng An (Bình Dương), thu nhập cũng không khá hơn. Mấy tháng nay, do công ty thiếu đơn hàng nên chồng chị chỉ làm việc 3 ngày/tuần. Không thể kham nổi chi phí sinh hoạt nên vợ chồng chị quyết định gửi con lớn về quê ở với ông bà.

Để tiết kiệm tiền thuê nhà, cả nhà chị thuê phòng trọ tại TP Dĩ An, Bình Dương với giá 1,5 triệu đồng/tháng. "Vui quá không biết nói gì hơn" - người nữ CN có gương mặt chân chất đã thổ lộ như vậy với mọi người khi được tặng "Bếp ấm Công đoàn". Qua vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp và đoàn viên, chương trình "Bếp ấm Công đoàn" do Công đoàn các KCX-KCN đã hỗ trợ 93 trường hợp khó khăn.

Vun đắp tình cảm gia đình

Mới đây, LĐLĐ quận 3, TP HCM đã trao "Bếp ấm Công đoàn" chị Lê Thị Kiều Oanh, giáo viên Trường THCS Colette.

Chồng chị Oanh là nhân viên Phân viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn). Cùng làm nhà nước nên hai vợ chồng không dám mơ có một mái ấm riêng. Vợ chồng chị Oanh hiện ở chung gia đình chị trong một con hẻm nhỏ trên đường Trần Hưng Đạo (quận 5, TP HCM). Nhà đã cũ nên căn bếp xuống cấp nặng, phần gỗ đã bị mối mọt ăn hết. Với khoản hỗ trợ 10 triệu đồng từ chương trình, chị Oanh đã gia cố lại căn bếp, mua thêm chiếc nồi chiên không dầu cùng mấy chiếc chảo, nồi nhỏ để nấu nướng. Chị Oanh rất vui khi từ nay có chỗ nấu ăn tươm tất, chuẩn bị những bữa ăn ngon cho cả nhà.

Chị Nguyễn Thị Tuyết Mai, bảo mẫu Trường Tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền (quận 3, TP HCM), cũng được trao một "Bếp ấm Công đoàn" tương tự. Thu nhập hằng tháng của chị Mai khoản 4,6 triệu đồng/tháng, còn chồng làm bảo vệ cho một cơ quan nhà nước, thu nhập cũng không khá hơn. Do đó, vợ chồng chị vẫn đang sống nhờ bên gia đình chồng.

Chương trình đã sửa chữa nhà bếp, trang bị bếp gas mới và các dụng cụ nhà bếp cho gia đình chị Mai. "Việc các anh chị cán bộ Công đoàn quận 3 đến tận nhà để khảo sát, sửa chữa bếp và tặng thêm đồ gia dụng mới khiến gia đình tôi rất xúc động. Ân tình này tôi không quên" - chị Mai bộc bạch.

Khởi động từ năm 2021, chương trình "Bếp ấm Công đoàn" của LĐLĐ quận 3 đã tiếp nhận 20 bếp từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp với tổng trị giá 200 triệu đồng. Chương trình hỗ trợ kinh phí sửa chữa bếp và trang bị vật dụng nhà bếp cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, nhằm tạo những bữa cơm ngon, giúp gia đình CNVC-LĐ sum họp bên mâm cơm, vun đắp thêm tình cảm gia đình.