Đến mua sắm tại siêu thị Co.opmart Hậu Giang (thuộc Liên hiệp HTX thương mại TP HCM - Saigon Co.op) từ sau Tết nguyên đán, khách hàng rất an tâm khi thanh toán tại quầy giao dịch có vách ngăn. Người có sáng kiến này là anh Đinh Lê Lợi, Giám đốc siêu thị Co.opmart Hậu Giang.



Vì cộng đồng

Dịch Covid-19 bùng phát khiến không ít khách hàng lo lắng khi đến mua sắm nơi đông người. Để bảo vệ sức khỏe cộng đồng cũng như nhân viên, qua tham khảo ý kiến của các bộ phận nghiệp vụ tại siêu thị, anh Lợi đề xuất thực hiện sáng kiến "Cải tiến khu vực quầy tính tiền (cash)" với các tiêu chí đặt ra như: bảo đảm an toàn cho khách hàng và nhân viên thu ngân, tăng tính thẩm mỹ cho quầy tính tiền và tận dụng trang thiết bị có sẵn có. Từ ý tưởng ấy cùng sự quyết tâm cao, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, tập thể lao động tại Co.opmart Hậu Giang đã cho ra mắt các quầy tính tiền có vách ngăn. Sáng kiến đón nhận sự ủng hộ tích cực của khách hàng khi đến mua sắm tại siêu thị trong khi đội ngũ nhân viên siêu thị rất an tâm làm việc… Sáng kiến của Co.opmart Hậu Giang đã được Saigon Co.op nhân rộng ra các đơn vị trực thuộc.

Mới đây, tập thể lao động tại Công ty CP Cấp nước Kênh Đông (thuộc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP HCM) cũng đã nghiên cứu, chế tạo thành công máy phun dung dịch sát khuẩn tự động, góp phần hiệu quả vào công tác phòng chống dịch Covid-19. Cơ chế hoạt động của máy khá đơn giản: khi người sử dụng đưa tay vào máy thì cảm biến vật cản sẽ bật tín hiệu, kích nguồn công tắc relay, sau đó bơm mini và van điện từ sẽ hoạt động. Lúc này dung dịch sát khuẩn trong bình nước sẽ được bơm ra duới dạng hạt sương thấm đều tay. Khi người sử dụng rút tay lại thì cảm biến mất tín hiệu, máy bơm mini sẽ ngưng hoạt động, van điện từ sẽ đóng lại ngăn thất thoát dung dịch sát khuẩn. "Sáng kiến này giúp chúng tôi an tâm làm việc trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp" - chị Nguyễn Thị Thùy, nhân viên công ty, nhận xét.

Bàn ăn có vách ngăn để bảo đảm an toàn cho người lao động tại Công ty CP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công

Bảo đảm sức khỏe người lao động

Khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, CĐ Tổng Công ty Việt Thắng (Tập đoàn Dệt may Việt Nam) đã chủ động đề xuất với ban giám đốc triển khai nhiều phương án phòng dịch, đặc biệt tại khu vực tập trung đông người lao động (NLĐ) như nhà ăn.

Bà Trần Thị Thanh Phượng, chủ tịch CĐ tổng công ty, cho biết tại tổng công ty có khoảng 1.000 lao động nhưng nhà ăn phải chuẩn bị mỗi ngày hơn 2.400 suất vì công ty phục vụ thêm cả NLĐ của các công ty con, công ty liên kết trong cùng khuôn viên. Chính vì vậy, việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như an toàn phòng chống dịch bệnh là rất quan trọng. Chỉ một người mắc Covid-19 thì nguy cơ đóng cửa cả một khu vực là rất lớn. Lúc đó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe NLĐ và làm ngưng trệ hoạt động sản xuất - kinh doanh toàn đơn vị. Với sự ủng hộ của ban giám đốc, CĐ tổng công ty đã có những đề xuất bảo đảm an toàn cho khu vực nhà ăn, như thiết kế vách ngăn bằng formex tại bàn ăn để tránh lây nhiễm chéo. Bình thường, bàn ăn có từ 6-8 người, khi dựng vách ngăn chỉ còn 4 người/bàn. Khu vực xếp hàng lấy đồ ăn cũng được chia vạch để bảo đảm cự ly an toàn cho NLĐ.

Không chỉ lắp vách ngăn tại bàn ăn, CĐ Công ty CP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (CĐ Dệt may TP HCM) còn đề xuất lắp vách ngăn cho toàn hệ thống nhà ăn và cả quán cà phê phục vụ nước uống cho NLĐ. Hình thức, chất liệu vách ngăn được chọn phù hợp với thiết kế chung và mục đích sử dụng của từng nơi. Tại nhà ăn công nhân, vách được làm bằng khung kính, bền, dễ lau chùi và quan trọng là vẫn tạo được không gian gần gũi, giúp NLĐ có thể nhìn thấy nhau, không có cảm giác bị ngăn cách. Còn tại nhà ăn cho nhân viên và quán cà phê, vách được làm bằng formex, phù hợp với khung cảnh chung và vẫn giữ được nét thẩm mỹ của công trình.