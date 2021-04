Tại tỉnh Bình Dương, hình ảnh hai mẹ con công nhân (CN) cùng dắt tay vào công ty không còn quá xa lạ. Rất nhiều doanh nghiệp (DN) đầu tư xây nhà trẻ, trường mầm non ngay trong khuôn viên để phục vụ CN, giúp họ yên tâm lao động sản xuất và gắn bó lâu dài.



Giữ trẻ theo ca

Mỗi ngày, mẹ con chị Nguyễn Thị Ngọc, CN Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam (KCN Mỹ Phước, huyện Bến Cát), đều thức dậy từ 5 giờ sáng. Vệ sinh cá nhân xong, chị Ngọc "đèo" con gái cùng đi làm với mình. Đến công ty, chị gửi con vào trường mầm non nằm gần xưởng sản xuất rồi vào làm ca sáng (từ 6 giờ đến 14 giờ). Giờ nghỉ giữa ca, chị tranh thủ chạy ra thăm con và hết giờ làm, chị lại ghé rước con về. Chị Ngọc cho biết việc công ty mở trường mầm non ngay trong khuôn viên rất thuận tiện cho anh chị em CN trong việc đưa đón. Chính vì với mục đích mở trường phục vụ CN nên trường mầm non này linh động với giờ tăng ca của CN. Trường bắt đầu nhận trẻ từ 5 giờ 30 phút và trả trẻ lúc 23 giờ.

Chị Nguyễn Thị Ngọc tranh thủ giờ nghỉ ghé trường mầm non của công ty để thăm con

Tại Công ty TNHH Shyang Hung Cheng (TP Thuận An) cũng có một ngôi trường mang tên Trường Mầm non Vinh Hỷ được xây dựng cạnh DN để tiện cho CN gửi con. Trường có khoảng 200 học sinh đang theo học ở các lớp gồm: nhóm trẻ, lớp mầm, lớp chồi và lớp lá. Ngoài giờ học trong lớp, các em còn được tham gia các hoạt động vui chơi. Do trường chỉ phục vụ con CN nên giáo viên (GV) phải linh động giờ dạy theo ca kíp của CN, hôm nào CN tăng ca thì họ phải ở lại giữ các cháu, chờ đến khi CN tan ca thì mới được về. Chị Hoa, một CN có con gửi ở đây, chia sẻ bản thân mình cảm thấy may mắn khi làm việc tại công ty, bởi ngoài chế độ phúc lợi tốt thì việc công ty mở nhà trẻ ngay tại chỗ làm là điều hiếm thấy, chính điều này đã tạo thuận lợi cho anh chị em CN trong việc đưa đón con đi học. "Nhiều khi con bệnh cũng chạy qua thăm con, rất tiện. Đội ngũ GV ở đây rất nhiệt tình và yêu trẻ, các cô xem chúng tôi như là đồng nghiệp trong công ty nên rất hòa nhã và cởi mở. Thực sự tôi rất cảm ơn giám đốc công ty và ban chấp hành Công đoàn (CĐ)" - chị Hoa bộc bạch.

Doanh nghiệp trả lương cho giáo viên

Ông Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch CĐ Công ty TNHH Shyang Hung Cheng, cho biết vì số lượng CN trong công ty có con ở độ tuổi mầm non khá đông, cũng như xuất phát từ nhu cầu họ mong muốn có một chỗ giữ trẻ an toàn, linh hoạt về thời gian nên ban chấp hành CĐ cơ sở đã đề xuất với ban giám đốc xây trường mầm non ngay cạnh công ty. Đề xuất hợp lý hợp tình này lập tức được ban giám đốc đồng ý. Cán bộ, GV của trường được đào tạo bài bản và được công ty trực tiếp trả lương, đóng BHXH, BHYT…

Còn đối với trường mầm non tại Công ty TNHH Yazaki Eds Việt Nam, chi phí của trẻ đều được công ty tài trợ, mỗi tháng CN chỉ đóng khoảng 200.000 - 300.000 đồng tiền ăn. Bà Phạm Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch CĐ công ty, cho biết, chủ trương của ban giám đốc là mở trường để phục vụ con CN, nên mọi chi phí từ thuê cán bộ, GV cho đến cơ sở vật chất đều do công ty tài trợ; riêng tiền ăn, công ty cũng hỗ trợ 50%. Qua thời gian dài hoạt động, anh chị em CN rất hài lòng với trường mầm non, trung bình mỗi học kỳ có khoảng 300 cháu học tập, vui chơi tại đây. Trường Mầm non Hài Mỹ được Công ty TNHH Hài Mỹ (TP Thuận An) được đầu tư xây dựng với chi phí ban đầu 235.000 USD, tương đương hơn 5,4 tỉ đồng. Hiện trường có 10 lớp học khang trang, thoáng mát, phòng máy lạnh... với 400 cháu là con CN đang theo học. Theo ông Trịnh Anh Tuấn, Chủ tịch CĐ công ty, tất cả cán bộ, GV nhà trường đều đạt chuẩn quy định của ngành giáo dục, trong đó có 4 người trình độ đại học, 2 trình độ cao đẳng, còn lại trình độ trung cấp. Lương cán bộ, GV nhà trường do DN trả.

Theo số liệu từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương, toàn tỉnh hiện có khoảng hơn 132.000 cháu trong độ tuổi giáo dục mầm non, mỗi năm tăng từ 8.000 - 12.000 cháu. Toàn tỉnh có 383 trường mầm non, trong đó ngoài công lập có 260 trường và khoảng 500 nhóm trẻ tư thục. Có trên 20 DN tổ chức hoạt động giáo dục mầm non phi lợi nhuận phục vụ con CN làm việc tại công ty. Những ngôi trường này đang phát huy hiệu quả khá rõ rệt, khi được đông đảo người lao động tin tưởng và gửi gắm con em mình theo học.