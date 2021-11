Số tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là hơn 12,5 triệu người (đạt 25,18% lực lượng lao động) và gần 84 triệu người tham gia BHYT (đạt tỉ lệ bao phủ 86,04% dân số). Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 76,75% kế hoạch. Tuy nhiên, theo BHXH Việt Nam, tổng số nợ BHXH, BHYT, BHTN đang gia tăng, với con số 24.330 tỉ đồng, chiếm 5,74% so với số phải thu.



Cũng theo BHXH Việt Nam, số người tham gia BHXH, BHTN, BHYT có sự tăng trưởng so với tháng 9-2021 nhưng tốc độ tăng còn chậm. Ước tính từ nay đến cuối năm 2021 số người tham gia còn phải phát triển là trên 2 triệu người tham gia BHXH và 5,5 triệu người tham gia BHYT. Trong khi đó, so với hết năm 2020, số người tham gia BHXH đến hết tháng 10-2021 đã giảm 747.005 người, số tham gia BHYT giảm 3.543.716 người. Bên cạnh đó, số người nhận BHXH một lần mặc dù đã giảm 252 người so với cùng kỳ năm 2020 nhưng số lũy kế 10 tháng năm 2021 vẫn lên tới 844.636 người.