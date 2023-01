Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, từ ngày 30-1 (mùng 9 Tết), công nhân (CN) nhiều doanh nghiệp (DN) tại các vùng kinh tế trọng điểm đã trở lại làm việc sau Tết với tâm trạng phấn khởi. Trong ngày làm việc đầu tiên, nhiều DN đã lì xì, tổ chức bốc thăm may mắn với nhiều phần quà có giá trị để động viên cho người lao động (NLĐ).



Không lo thiếu việc

Về tình hình NLĐ trở lại làm việc sau Tết, bà Nguyễn Thị Thủy, Phó Chủ tịch Công đoàn Dệt may Việt Nam, cho biết đa số các DN trong tập đoàn đều khai trương vào ngày mùng 6 và mùng 9 Tết.

Tại Công ty CP Dệt May Huế, trong ngày khai xuân mở máy, 95% NLĐ đã có mặt. Mỗi CN được ban giám đốc lì xì với lời chúc sức khỏe và thăng tiến trong năm mới. Tổng Công ty May 10 cũng làm lễ khai xuân với chương trình bốc thăm quay số trúng thưởng, lì xì đầu năm... "Các chương trình khai xuân, lì xì đầu năm đã thực sự tạo hứng khởi cho NLĐ trong ngày làm việc đầu năm mới. Năm 2023, chắc chắn khó khăn vẫn còn nhưng các DN dệt may sẽ nỗ lực hết sức để tìm kiếm đơn hàng, giữ việc làm cho CN" - bà Thủy cho hay.

Ngày 30-1 (tức mùng 9 Tết), Công ty CP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (KCN Tân Bình, quận Tân Phú, TP HCM) đã khởi động ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Tỉ lệ lao động trở lại làm việc đạt gần 97%. Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc nhân sự công ty, cho biết trong quý I/2023, tình hình đơn hàng của DN tương đối ổn định và dự báo sẽ tiếp tục khởi sắc trong quý II.

Trở lại làm việc vào ngày mùng 9, khi được lãnh đạo công ty chúc Tết và lì xì, chị Phạm Thị Hoài Hương (quê Thanh Hóa), CN Công ty TNHH Sản xuất Juno (huyện Bình Chánh, TP HCM), rất xúc động. Chị Tuyết cho biết trong năm 2022, dù tình hình sản xuất - kinh doanh của DN gặp không ít khó khăn nhưng mỗi CN đều được thưởng Tết (1 tháng lương thực lãnh). Mức thưởng Tết khá giúp chị và đồng nghiệp đón một cái Tết ấm cúng ở quê nhà. Sau Tết, tình hình việc làm có nhiều khởi sắc khiến chị rất vui. Theo ghi nhận của chúng tôi tại các KCX-KCN TP HCM, từ ngày mùng 9 Tết, đa số DN ở các KCX-KCN TP đã hoạt động trở lại. Ngoài chúc Tết và lì xì cho CN, một số DN còn tổ chức bốc thăm may mắn với nhiều phần quà có giá trị như xe máy, xe điện, ti vi, lò nướng… để tạo khí thế làm việc cho CN.

Hơn 90% công nhân Công ty CP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công có mặt vào ngày làm việc đầu tiên. Ảnh: HỒNG ĐÀO

Mong gắn bó lâu dài

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023 dài ngày, đến sáng 31-1, ghi nhận tại nhiều DN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tỉ lệ NLĐ trở lại làm việc đạt trên 93%, có những DN đạt gần 100%. Những trường hợp chưa đi làm đang nghỉ thai sản hoặc nghỉ phép năm, ở quê xa chưa vào Đồng Nai kịp.

Là một trong những công ty sử dụng đông lao động với hơn 35.000 người, Công ty CP TKG Taekwang Vina (KCN Biên Hòa 2, TP Biên Hòa) bắt đầu làm việc từ sáng 30-1 (mùng 9 Tết), với 99% NLĐ trở lại làm việc. Ông Đinh Sỹ Phúc, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP TKG Taekwang Vina, cho biết như mọi năm, công ty chuẩn bị hơn 7 tỉ đồng để lì xì cho NLĐ trong ngày làm việc đầu năm.

Đại diện ban giám đốc và Công đoàn đã chia nhau đến các xưởng để thăm hỏi, chúc Tết và lì xì trực tiếp cho CN. Số tiền lì xì mà mỗi NLĐ nhận được là 200.000 đồng. Qua đó, góp phần động viên, mong muốn NLĐ tiếp tục nỗ lực, làm việc có hiệu quả, gắn bó lâu dài với DN. Trong khi đó, tại Công ty TNHH Changshin Việt Nam (huyện Vĩnh Cửu), 98% trong tổng số 39.000 NLĐ đã trở lại làm việc trong ngày làm việc đầu năm.

Công đoàn và lãnh đạo công ty cũng đã lì xì tết cho mỗi lao động 200.000 đồng. Trước Tết Nguyên đán, Công đoàn công ty cũng đã tổ chức các chuyến xe 0 đồng đưa CN về miền Bắc và miền Tây Nam Bộ đón Tết. Tại nhiều DN khác, tỉ lệ lao động trở lại làm việc đạt từ 93%-95%.

Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết tính đến ngày 31-1, tình hình lao động trở lại làm việc tại các DN vào ngày đầu năm tương đối ổn định, đạt trên 90%. Tình hình đơn hàng tại các DN cũng có nhiều tín hiệu khả quan. Tại Công ty TNHH Maruei Việt Nam Precision (KCN Việt Nam - Singapore I, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương), trong ngày mùng 9 Tết, gần như tất cả CN đều đi làm đúng ngày, một số vắng mặt là do nghỉ phép.

Để động viên NLĐ, công ty lì xì cho mỗi người 300.000 đồng. Ngoài niềm vui có việc làm đầu năm mới, tập thể CN rất vui khi được tăng lương từ 6%-8%. Tại Công ty TNHH Đại Hoa (thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) chuyên sản xuất giày da có 2.400 lao động nhưng chỉ có khoảng 1.700 lao động đi làm việc trở lại vào ngày mùng 9.

Bà Nguyễn Phúc Hậu, Chủ tịch Công đoàn công ty, thông tin: Những CN đi làm ngày đầu tiên của năm mới được lì xì 50.000 đồng, còn số CN chưa đi làm là do công ty cho nghỉ thêm 1 tuần nhưng vẫn trả 180.000 đồng/ngày/người. "Dự kiến đến tháng 4 thì đơn hàng mới bắt đầu khởi sắc trở lại, chính vì vậy, thời điểm này công ty cố gắng hết sức để giữ việc làm cho CN" - bà Hậu cho hay.

Dốc sức hỗ trợ doanh nghiệp Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng, đến sáng 31-1, có hơn 62.400 lao động đã quay lại làm việc (đạt trên 95%, số còn lại là do công nhân nghỉ phép, nghỉ thai sản)... Theo ghi nhận, không khí sản xuất đầu năm rất khẩn trương, tình hình đơn hàng của các DN ổn định. Tại Công ty TNHH Kiến trúc và Thương mại Á Châu (KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu), trong ngày làm việc đầu tiên (mùng 6 Tết), 85% NLĐ đã đi làm trở lại. Còn tại Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam (KCN Hòa Khánh), tỉ lệ NLĐ trở lại làm việc đạt 100%. Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng cho hay nhằm hỗ trợ tốt hơn cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 84/2022/NQ-HĐND, ngày 15-12-2022, quy định chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức vay vốn để đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng trên địa bàn thành phố. "Nghị quyết 84/2022/NQ-HĐND nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn, thủ tục đơn giản hơn nhằm hỗ trợ tốt hơn cho DN. Qua đó tạo khí thế, xung lực mới cho các công ty, doanh nghiệp" - đại diện Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng cho biết. H.Định

(Còn tiếp)