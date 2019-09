Sự kiện "Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình" năm 2019

Tối ngày 14-9, tại khu công nghiệp VSIP (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức đêm gala trong khuôn khổ chương trình Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình năm 2019.

Đến dự đêm gala có: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam; ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng; ông Nguyễn Hồng Diên, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình; ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, cùng đại diện các Bộ ban, ngành, các LĐLĐ tỉnh thành.

Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu trong đêm gala

Đêm gala còn có sự tham gia của 5.000 công nhân lao động, con em công nhân đến từ các khu công nghiệp trên địa bàn TP Hải Phòng.

Phát biểu trong đêm gala, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh với vị trí là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động, 90 năm qua, tổ chức Công đoàn đã vận động công nhân và người lao động tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xứng đáng là lực lượng tiên phong, đi đầu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Những năm gần đây, Tổng LĐLĐ Việt Nam và các cấp công đoàn đang có nhiều đổi mới, tập trung thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ.

Phó Chủ tịch nước đánh giá cao việc công đoàn tổ chức Trung thu cho con em công nhân, tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ người lao động, khai trương 90 gian hàng với nhiều mặt hàng thiết yếu, giảm giá để cung cấp cho anh chị em công nhân là việc làm thiết thực, có ý nghĩa, trực tiếp mang lại lợi ích cho người lao động, là cầu nối giữa doanh nghiệp với người lao động. Việc mời những nghệ sỹ được đông đảo các tầng lớp nhân dân mến mộ để giao lưu, phục vụ NLĐ nhằm tuyên truyền, gửi gắm tới công nhân những chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước và của tổ chức Công đoàn. Đây là cách làm hay, phương thức mới, khẳng định sự đổi mới, sáng tạo của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong công tác tuyên truyền, vận động và giáo dục NLĐ.

"Tôi tin tưởng chương trình Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình tổ chức tại Hải Phòng sẽ mang lại nhiều niềm vui cho công nhân lao động, đồng thời tin tưởng công đoàn sẽ xử lý hiệu quả những vấn đề phát sinh đối với người lao động, hỗ trợ những công nhân có hoàn cảnh khó khăn" - Phó Chủ tịch nước nêu rõ.

Phó Chủ tịch Nước tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng đề nghị tổ chức Công đoàn Việt Nam tiếp tục thực hiện hiệu quả một số nội dung: Tổ chức các hoạt động chăm lo theo hướng phát triển chương trình xuyên suốt phục vụ trực tiếp và đúng đối tượng, tạo sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa đoàn viên và tổ chức Công đoàn; phát huy nguồn lực của toàn xã hội, sự hưởng ứng, ủng hộ và hỗ trợ của chính quyền, chuyên môn đồng cấp để tổ chức tốt các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên và người lao động; tiếp tục tổ chức "Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình năm 2019" rộng khắp, đa dạng các hình thức, hoạt động đảm bảo kịp thời, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, tạo sự lan tỏa.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu và Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Thị Nghĩa tặng học bổng cho con em công nhân

Tại sự kiện "Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình" lần này, công nhân lao động có cơ hội mua sắm các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, các sản phẩm gia dụng tại 90 gian hàng (may mặc, thực phẩm, dược phẩm, hóa mĩ phẩm, đồ điện tử, viễn thông, đồ dùng học tập…) được giảm giá từ 10% trở lên. Ngoài ra, người lao động được tư vấn pháp luật, tư vấn chăm sóc sức khỏe, phát thuốc miễn phí, hướng dẫn Luật An toàn giao thông, thực hành lái xe an toàn, tham gia trong chương trình liên hoan âm nhạc đường phố, nhảy flashmob…

Nhân dịp này, Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng 160 suất quà (1 triệu đồng/ suất) cho các công nhân khó khăn, tặng 5 suất học bổng cho con em công nhân học giỏi vượt khó. Nhiều công nhân cũng nhận được phần thưởng có giá trị trong phần "Bốc thăm trúng thưởng".