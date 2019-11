Đại biểu 5 tỉnh, TP dự buổi sơ kết

Sáng 29-11, tại Nhà văn hóa Lao động quận Bình Tân, LĐLĐ TP HCM đã tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện quy chế phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến công nhân lao động, đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 5 tỉnh, TP giáp ranh, với sự góp mặt của đại diện lãnh đạo và LĐLĐ các tỉnh thành: TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Tây Ninh.



Đoàn đại biểu các tỉnh, TP đến thăm Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam

Thời gian qua, từ việc thực hiện quy chế phối hợp, các địa phương đã thành lập 5 tổ công tác tham mưu, giúp việc cho thường trực, ban thường vụ LĐLĐ tỉnh, TP trong việc theo dõi, chỉ đạo giải quyết tranh chấp lao động (TCLĐ), đình công trên địa bàn nhằm xử lý kịp thời, tránh lây lan và gây mất trật tự ở địa phương. Đồng thởi, chỉ đạo công đoàn (CĐ) cơ sở và cấp trên cơ sở tổ chức tuyên truyền chính sách pháp luật cho người lao động (NLĐ) và chủ động tham gia cùng doanh nghiệp (DN) giải quyết kịp thời các kiến nghị, bức xúc của NLĐ, không để xảy ra TCLĐ, dẫn đến ngừng việc. Bên cạnh đó, mỗi khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế của từng địa phương đều thành lập những nhóm công nhân nòng cốt tích cực tham gia các hoạt động CĐ tại đơn vị…

Đại diện LĐLĐ các tỉnh, TP tặng quà cho công nhân Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam

Phát biểu tại buổi sơ kết các đại biểu cho biết từ sự phối hợp hoạt động, chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho NLĐ của tổ chức CĐ phát huy hiệu quả tốt hơn, song còn dừng ở việc thông tin cấp LĐLĐ tỉnh, TP, chưa lan tỏa đến CĐ cấp trên cơ sở và tình trạng TCLĐ tập thể trên các địa bàn vẫn xảy ra. Tính đến ngày 15-11-2019, có 130 vụ TCLĐ tập thể với hơn 56.000 lao động tham gia, chủ yếu ở các DN ngoài nhà nước, DN có vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, chưa có biểu hiện lây lan giữa các địa phương.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, phát biểu tại hội nghị

Đề quy chế phối hợp phát huy hiệu quả, bà Trần Thị Diệu Thúy, chủ tịch LĐLĐ TP HCM, cho rằng 5 tỉnh, TP cần xây dựng quy trình phối hợp xử lý khi có tình huống xảy ra, đồng thời thiết lập hệ thống kết nối thông tin giữa các LĐLĐ tỉnh, TP với CĐ cấp trên cơ sở để kịp thời trao đổi thông tin và xử lý tranh chấp. Bên cạnh đó, nên thực hiện liên kết tổ chức CĐ cấp quận, huyện vùng giáp ranh và đẩy mạnh việc xây dựng lực lượng lao động nòng cốt tại các tỉnh, TP nhằm kịp thời nắm bắt dư luật xã hội và đề ra giải pháp ứng phó kịp thời khi phát sinh sự cố.

Ông Kiều Ngọc Vũ, phó chủ tịch LĐLĐ TP HCM, tặng quà cho công nhân Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam

Dịp này, đoàn đại biểu LĐLĐ 5 tỉnh, TP đã đến thăm và tặng 50 suất quà (trị giá 1,7 triệu đồng/suất) cho các công nhân là người của địa phương đang làm việc tại Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam. LĐLĐ TP HCM cũng đã tặng 5 "Mái ấm CĐ" (60 triệu đồng/mái ấm) cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh, TP giáp ranh.