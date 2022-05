Tại ngày hội, LĐLĐ quận đã ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện chương trình "Phúc lợi đoàn viên" với 2 doanh nghiệp (DN) nhằm cung cấp sản phẩm tiêu dùng có giá ưu đãi lên đến 35% cho người lao động (NLĐ); tặng 89 phần quà (500.000 - 1 triệu đồng/phần) cho CN bị tai nạn lao động (TNLĐ), có hoàn cảnh khó khăn. Dịp này, LĐLĐ quận đã tặng 800 phiếu mua hàng (100.000 đồng/phiếu) cho CN mua sắm tại phiên chợ.



Bà Nguyễn Thị Ngoãn - Chủ tịch LĐLĐ quận 12, TP HCM - tặng quà cho công nhân bị tai nạn lao động. Ảnh: MAI CHI

* Sáng cùng ngày, LĐLĐ quận 1, TP HCM phối hợp Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Tươi Mart ra mắt "Điểm phúc lợi đoàn viên" tại Trung tâm Văn hóa quận 1. Chương trình diễn ra vào 2 ngày thứ bảy và chủ nhật hằng tuần. Các quầy hàng bán nhu yếu phẩm, khẩu trang, nước rửa chén, dầu gội... giảm từ 5%-50% so với thị trường.

* Công đoàn Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn và Công đoàn Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ súc sản cũng đã phối hợp tổ chức "Ngày hội NLĐ Satra" vào sáng 14-5. Ngày hội gồm các hoạt động như: tặng 3.000 quà cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ cho 33 CN bị TNLĐ, bệnh nghề nghiệp, bệnh nan y; bán các sản phẩm gia dụng, thực phẩm giảm giá từ 10% đến 50%; tư vấn vay vốn của Tổ chức Tài chính vi mô CEP…

Nữ CNVC-LĐ tại chương trình “Vì sức khỏe người lao động” do LĐLĐ quận 10, TP HCM tổ chức. Ảnh: HUỲNH NHƯ

* LĐLĐ quận 10, TP HCM sáng 14-5 cũng đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn tổ chức Ngày hội "Vì sức khỏe NLĐ". Gần 400 nữ đoàn viên, lao động đã được chụp X-quang phổi, đo điện tim, đo huyết áp, tư vấn sức khỏe hậu Covid-19 và phát thuốc miễn phí. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 80 triệu đồng.

* Gần 100 CN Công ty TNHH Anh Dũng đã tham dự "Ngày an toàn lao động" do LĐLĐ quận 8, TP HCM tổ chức sáng 14-5. Tại chương trình, CN đã được xem triển lãm ảnh về TNLĐ và tập huấn chuyên đề an toàn vệ sinh lao động; thực hành xử lý một số sự cố TNLĐ.

* Nằm trong chuỗi hoạt động Tháng CN lần thứ 14, LĐLĐ quận Tân Phú, TP HCM vừa đến thăm và tặng 39 phần quà cho CN bị TNLĐ (tỉ lệ thương tật từ 31% trở lên). Tổng kinh phí chăm lo đợt này hơn 26 triệu đồng.