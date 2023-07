Theo đó, lực lượng lao động, lao động đang làm việc tăng so với quý trước và cùng kỳ năm ngoái nhưng thị trường lao động việc làm vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn. Các doanh nghiệp thiếu đơn hàng sản xuất; tỉ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động tăng; tình trạng lao động buộc nghỉ giãn việc, thôi việc, mất việc ở các doanh nghiệp vẫn tiếp diễn, có xu hướng chuyển dịch sang khu vực phi chính thức. Qua đó, cho thấy thị trường lao động việc làm phục hồi nhưng chưa thực sự bền vững.



Trong quý II/2023, lao động đang làm việc tăng so với quý trước

Theo báo cáo nhanh từ các địa phương, số lao động nghỉ giãn việc trên cả nước trong quý II khoảng 241.500 người (giảm 52.500 người so với quý trước). Số lao động này đa số thuộc các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thuộc lĩnh vực da giày, dệt may tập trung ở một số tỉnh như: Bắc Giang, Bình Dương, Ninh Bình, Thanh Hóa.

Bên cạnh đó, số lao động bị mất việc là gần 217.800 người, tập trung ở các ngành dệt may (16,8%), da giày (14,1%), sản xuất linh kiện và sản phẩm điện tử (14,8%), chế biến gỗ (6,1%) ở các tỉnh, thành có nhiều KCN-KCX như: TP HCM, Bình Dương, Bắc Ninh. Số lao động ở các ngành dệt may, chế biến gỗ, sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính, sản phẩm quang học cũng giảm mạnh so với quý trước, lần lượt là 142.500, 16.900, 30.200 người do đơn hàng giảm.