Theo đó, UBND huyện Nam Trà My sẽ tuyển chọn và phái cử lao động của địa phương đi làm việc thời vụ trong lĩnh vực nông nghiệp tại quận Hamyang; chính quyền quận Hamyang thực hiện tiếp nhận, sử dụng và quản lý người lao động do huyện Nam Trà My phái cử sang. Hai bên dựa trên nhu cầu phái cử và tiếp nhận lao động có trách nhiệm đàm phán kỹ lưỡng, đi đến thống nhất và ký kết các phụ lục về đối tượng và tiêu chuẩn tuyển chọn; chế độ đối với người lao động (bao gồm thời hạn làm việc, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, tiền lương, điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, an toàn, bảo hộ lao động, phí đào tạo tiếng Hàn, phí làm hộ chiếu, xin thị thực, bảo hiểm, chi phí khám chữa bệnh…).



Đại diện UBND huyện Nam Trà My và chính quyền quận Hamyang tại lễ ký thỏa thuận hợp tác Ảnh: HOÀNG THỌ

Sau lễ ký kết, huyện Nam Trà My sẽ đưa 21 lao động sang Hamyang làm việc với mức lương khoảng 2 triệu won/tháng (khoảng 37 triệu đồng).