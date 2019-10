Hội thi thu hút 40 thí sinh là thợ giỏi của các công ty may mặc trên địa bàn tham dự. Mỗi thí sinh đã thi thực hành cắt may hoàn chỉnh một áo sơ mi nam ngắn tay trong 60 phút. Tiêu chí để chấm điểm gồm đúng kỹ thuật, sử dụng máy may an toàn, tổ chức nơi làm việc gọn gàng, sạch sẽ và sản phẩm hoàn chỉnh phải đẹp.



Thí sinh tham gia thi thực hành

Kết thúc hội thi, giải Bàn tay vàng thuộc về thí sinh Đặng Thị Hồng Lâm (Công ty CP Garmex Sài Gòn). Ban tổ chức đã trao 19 giải thưởng cho các thí sinh đạt thành tích tốt.