Hôm nay (25-4), LĐLĐ quận Bình Tân, TP HCM khai mạc Tháng Công nhân (CN) lần thứ 13 và tổ chức Chương trình ngày hội "Vì lợi ích đoàn viên" với sự tham gia của hơn 1.000 CNVC-LĐ. Trong bối cảnh cả nước đang gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19, trong Tháng CN, LĐLĐ quận sẽ đẩy mạnh các hoạt động chăm lo, hỗ trợ doanh nghiệp (DN) và người lao động (NLĐ).



Cùng nhau vượt khó

Ngay trong lễ khai mạc, LĐLĐ quận sẽ trao 14 sổ tiết kiệm (5 triệu đồng/sổ) cho CN bị tai nạn lao động (TNLĐ) có tỉ lệ thương tật từ 51% trở lên) tặng 199 phần quà (từ 500.000 đồng đến 1,3 triệu đồng) cho CN bị TNLĐ có tỉ lệ thương tật từ 31%-50% và đoàn viên nghiệp đoàn khó khăn. Đặc biệt, LĐLĐ quận sẽ tặng 2 Mái ấm Công đoàn (40 triệu đồng/căn) cho CN gặp khó khăn về nhà ở.

Biết tin được hỗ trợ kinh phí xây dựng lại nhà, chị Phan Thị Thu Hương, CN Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam, rất phấn khởi. Đầu tháng 3-2021, do chập điện, căn nhà của vợ chồng chị ở tỉnh Long An bị cháy rụi. Gần 2 tháng qua, gia đình chị phải sống tạm bợ trong căn nhà do bà con hàng xóm dựng lên. Dù rất muốn sửa lại nhà để có nơi che nắng mưa cho các con nhưng điều kiện kinh tế gia đình anh chị không cho phép. "Với khoản hỗ trợ của tổ chức Công đoàn, tôi sẽ xây nhà mới. Nhờ tổ chức Công đoàn giúp đỡ mà gia đình tôi được an cư" - chị Hương bộc bạch. Hướng đến mục tiêu hỗ trợ DN phát triển ổn định, ngoài vận động cán bộ, đoàn viên thực hiện 1.000 sáng kiến, LĐLĐ quận cũng sẽ kết nối với VietinBank giúp Công ty CP Cao su Thái Dương và Công ty TNHH Sản xuất Bao bì Nam Việt vay 70 tỉ đồng ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần bảo đảm việc làm, thu nhập cho NLĐ. Ngoài ra, LĐLĐ quận còn ký kết thỏa thuận hợp tác với Tổ chức Tài chính vi mô CEP, UBND phường Tân Tạo và chủ nhà trọ nhằm hỗ trợ lao động ngoại tỉnh vay vốn giải quyết khó khăn, tránh xa "tín dụng đen".

Ông Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Tân, TP HCM - tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CAO HƯỜNG

Ông Lê Văn Thinh - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Bình Tân - đánh giá rất cao nỗ lực của LĐLĐ quận trong công tác chăm lo cho CNVC-LĐ, đặc biệt là trong Tháng CN. "Những năm gần đây, Tháng CN được tổ chức với nội dung ngày càng đa dạng, thiết thực, phù hợp nguyện vọng CNVC-LĐ, được DN đồng tình, ủng hộ. Thông qua Tháng CN, tổ chức Công đoàn đã huy động được sức mạnh tổng hợp để chăm lo vật chất, tinh thần cho đoàn viên - lao động, giúp họ vượt qua khó khăn trong cuộc sống và tiếp tục đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của quận. Cũng từ nỗ lực tuyên truyền, vận động của tổ chức Công đoàn, NLĐ đã sát cánh cùng DN vượt khó, ổn định sản xuất kinh doanh bằng những việc làm thiết thực, nhất là trong giai đoạn bị ảnh hưởng của dịch Covid-19" - ông Thinh nhìn nhận.

Sẻ chia thiết thực

Sáng cùng ngày 25-4, LĐLĐ TP Thủ Đức cũng khai mạc Tháng CN với hơn 1.000 đoàn viên, CNVC-LĐ tham gia. Xác định các nhiệm vụ trọng tâm của Tháng CN gắn với các hoạt động chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, ngay trong ngày khai mạc, LĐLĐ TP Thủ Đức ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện Chương trình "Phúc lợi cho đoàn viên" với 8 DN gồm Công ty CP SX Nông sản Kim Sáng, Công ty TNHH Điện máy Thủ Đức, Công ty TNHH Việt Thái Quân, Công ty TNHH TM DV SX Vinko Quốc tế, Công ty TNHH MTV sản xuất Mỹ Linh, Công ty CP Công nghệ TM Green life, Công ty CP Steppacaphe và Công ty CP Dược Nature Vi. Theo thỏa thuận, các DN nói trên sẽ giảm giá từ 10%-30% các sản phẩm như gạo, thuốc, nông sản, xe máy, mỹ phẩm… cho đoàn viên, CNVC-LĐ.

Là một trong những DN ký kết thỏa thuận hợp tác, bà Phạm Thị Hồng Linh, Giám đốc Công ty TNHH MTV SX Mỹ Linh, chia sẻ: "Với thế mạnh là các mặt hàng nông sản như hạt điều, cơm sấy chà bông… chất lượng, an toàn, công ty sẵn sàng cung ứng cho đoàn viên, CNVC-LĐ giá ưu đãi từ 20%-30% so với giá thị trường. Tham gia chương trình, chúng tôi mong muốn chia sẻ một phần khó khăn với NLĐ cũng như thực hiện trách nhiệm xã hội tại nơi DN trú đóng". Ngay sau lễ khai mạc, tại Nhà Thiếu nhi TP Thủ Đức và các nhà văn hóa lao động của TP, sẽ đồng loạt diễn ra nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên, CNVC-LĐ như: chương trình mua sắm với 31 gian hàng nhu yếu phẩm giảm giá từ 10%-50%; tư vấn sức khỏe cho nữ đoàn viên, CNVC-LĐ; Hội thi vẽ tranh cổ động "Ngày hội non sông" tuyên truyền về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026… Hưởng ứng chương trình "Xanh - Sạch - Đẹp", Công ty TNHH Hoàng Lam sẽ trao 2.000 cây xanh cho LĐLĐ TP Thủ Đức. Số cây xanh này sẽ được LĐLĐ TP tặng các Công đoàn cơ sở, các khu nhà trọ văn hóa, nhà lưu trú CN.

Xác định Tháng CN là Tháng hành động vì đoàn viên - lao động, mọi hoạt động của LĐLĐ quận 7 đều hướng đến mục tiêu giúp NLĐ có cuộc sống tốt hơn. Theo ông Võ Khắc Bình, Chủ tịch LĐLĐ quận, thời gian qua, dịch bệnh đã khiến đời sống của đoàn viên khó khăn hơn, nhiều người bị giảm việc, mất việc. Để hỗ trợ NLĐ, trong tháng 5, LĐLĐ quận sẽ phối hợp cùng các đơn vị tổ chức Ngày hội tư vấn, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho NLĐ. Song song đó, LĐLĐ quận cũng tổ chức các hội thi tay nghề giúp NLĐ nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, khẳng định năng lực để giữ vững việc làm. "Ngoài ra, LĐLĐ quận còn phối hợp cùng DN và Công đoàn cơ sở đưa chương trình bán hàng bình ổn giá đến tận DN để phục vụ nhu cầu mua sắm của NLĐ. Qua đó, giúp ngày càng có nhiều NLĐ được hưởng lợi từ các chương trình phúc lợi do Công đoàn thực hiện" - ông Bình nhấn mạnh. Tại lễ khai mạc Tháng CN sáng 25-4, hơn 1.500 đoàn viên sẽ được thỏa thích mua sắm ở các gian hàng bình ổn giá do LĐLĐ quận phối hợp với các DN tổ chức. 50 đoàn viên đặc biệt khó khăn được hỗ trợ một phần quà trị giá 1 triệu đồng. Đặc biệt, NLĐ còn được nhận quà tặng là các vật dụng trong gia đình tại "Gian hàng 0 đồng" do các Công đoàn cơ sở phối hợp thực hiện.