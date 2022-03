Chương trình khám sức khỏe hậu Covid-19 và tư vấn miễn phí cho người lao động (NLĐ) từng mắc Covid-19 có hoàn cảnh khó khăn do LĐLĐ quận 6, TP HCM phối hợp với Bệnh viện Y Dược Sài Gòn tổ chức cuối tuần qua tại Trường Mầm non Rạng Đông 11, đã để lại ấn tượng tốt với CNVC-LĐ. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chương trình "Phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn" do LĐLĐ quận 6 thực hiện trong năm 2022.



Chăm lo sức khỏe lâu dài cho người lao động

Tại chương trình, NLĐ từng mắc Covid-19 đã được các bác sĩ của Bệnh viện Y Dược Sài Gòn xét nghiệm đường huyết, tầm soát viêm gan siêu vi B; soi mạch máu, tầm soát nguy cơ tai biến, đột quỵ, đo mắt, chụp X-quang phổi. Bên cạnh đó, NLĐ còn được các bác sĩ cung cấp những kiến thức cần thiết để biết cách khắc phục các triệu chứng hậu Covid-19 như mất ngủ, khó thở, hay quên, nhất là với nữ CNVC-LĐ đang mang thai và nuôi con nhỏ… thông qua việc trao đổi tại tọa đàm "Tôi nói - Bác sĩ nghe".

Người lao động được thăm khám miễn phí tại chương trình khám sức khỏe hậu Covid-19 do LĐLĐ quận 6, TP HCM tổ chức

Được bác sĩ giải thích cặn kẽ các triệu chứng hậu Covid-19, chị Lý Thu Thảo - đoàn viên Công đoàn UBND phường 2 - thở phào nhẹ nhõm. Từ sau khi mắc bệnh, chị Thảo thường xuyên bị khó thở, nói không ra hơi lại hay quên. Dù rất lo lắng nhưng mấy tháng qua, chị vẫn chưa có điều kiện để đi khám tổng quát. Khi biết LĐLĐ quận tổ chức khám sức khỏe miễn phí, chị đã thu xếp tham gia. Chị Nguyễn Thị Thúy Oanh, công nhân tại Doanh nghiệp Tư nhân Đại Đại, cũng rất vui khi dự chương trình. Chị Oanh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn - bản thân bị mất việc do dịch bệnh, chồng không may qua đời do Covid-19. Được tư vấn sức khỏe và nhận quà từ ban tổ chức, chị cũng như nhiều đồng nghiệp tại các đơn vị khác rất xúc động.

Theo bà Tô Thị Ngọc Thủy, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận 6, chương trình khám sức khỏe miễn phí cho NLĐ sẽ được duy trì lâu dài nhằm giúp đoàn viên khó khăn được tiếp cận với các dịch vụ y tế cơ bản nhất. Xuất phát từ mong mỏi của đoàn viên, dịp này, LĐLĐ quận đã ra mắt "Tổ tư vấn sức khỏe Covid-19", quy tụ các bác sĩ uy tín, có kinh nghiệm điều trị Covid-19 để hỗ trợ CNVC-LĐ khi cần. Tổ này sẽ được duy trì cho đến khi dịch bệnh được kiểm soát.

Đa dạng hình thức hợp tác

Những năm qua, Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) luôn chú trọng triển khai các chương trình phúc lợi cho đoàn viên, NLĐ trong toàn hệ thống.

Nổi bật là chương trình ưu đãi nội bộ dành cho CNVC-LĐ tổng công ty. Theo đó, NLĐ làm việc tại các đơn vị trực thuộc Saigontourist sẽ được sử dụng, thụ hưởng các dịch vụ ẩm thực, du lịch, giải trí… với giá giảm từ 10%-15%. Chương trình được duy trì suốt 7 năm qua nhằm tạo sự gắn kết giữa các đơn vị trong hệ thống và kết nối NLĐ với doanh nghiệp, được NLĐ hưởng ứng nhiệt tình, nhất là vào các dịp quan trọng như cưới hỏi. Bà Trương Tố Hoa, Phó Chủ tịch Công đoàn tổng công ty, cho biết ngoài chương trình này, Công đoàn tổng công ty còn phối hợp với nhiều doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho đoàn viên với giá cả phù hợp. Sắp tới, Công đoàn tổng công ty sẽ ký kết với Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn để mang đến cho con đoàn viên nhiều phúc lợi mới như giảm giá sách giáo khoa, giảm giá vé xem phim (từ 10%-30%).

LĐLĐ quận Bình Thạnh, TP HCM cũng là một trong các Công đoàn cấp trên cơ sở chú trọng nhân rộng chương trình phúc lợi cho đoàn viên. Đến thời điểm hiện tại, LĐLĐ quận đã hợp tác với gần 20 đơn vị, doanh nghiệp uy tín để cung cấp nhu yếu phẩm, thực phẩm chất lượng cao cho NLĐ. Bên cạnh các đợt bán hàng lớn được LĐLĐ quận tổ chức định kỳ, Công đoàn cơ sở trực thuộc có thể tự liên hệ với đơn vị cung ứng để tổ chức các chương trình phúc lợi cho đoàn viên tại đơn vị. Nhờ vậy, hằng năm LĐLĐ quận đã phối hợp với các đối tác cung ứng hàng chục tấn hàng hóa cho đoàn viên với giá ưu đãi từ 10%-35%. Song song đó, LĐLĐ quận cũng tận dụng thế mạnh của Nhà Văn hóa Lao động quận để tổ chức nhiều chương trình phúc lợi cho đoàn viên và con đoàn viên. Con đoàn viên khi đăng ký tham gia các lớp năng khiếu, thể thao như bơi lội, võ thuật… được giảm học phí đến 50%, còn đoàn viên khi tham gia sinh hoạt tại các câu lạc bộ của nhà văn hóa cũng được giảm từ 30%-50% chi phí.