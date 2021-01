Dịp này, đoàn đã đến thăm ông Đoàn Văn Hương, chủ nhà trọ tại số 487/47B Võ Thị Nhờ, quận 7, TP HCM và đoàn viên Phan Thị Bạch (giáo viên dự khuyết Trường Tiểu học Phú Mỹ) đang điều trị ung thư đại tràng, chồng chị đã mất do bệnh cách đây 5 năm nên hoàn cảnh rất khó khăn. Đoàn đã tặng DN, chủ nhà trọ 1 phần quà (trị giá 3 triệu đồng/phần), đoàn viên khó khăn 1 phần quà (trị giá 1 triệu đồng/phần) cùng 3 triệu đồng tiền mặt.



Ông Kiều Ngọc Vũ (bìa trái), Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, tặng quà cho chị Võ Thị Nết .Ảnh: CAO HƯỜNG

l Sáng cùng ngày, đoàn công tác của LĐLĐ TP HCM do ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP, dẫn đầu đến thăm Công ty CP In số 7 (Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn). Đây là đơn vị bảo đảm việc làm, thu nhập, đặc biệt là an toàn sức khỏe cho công nhân (CN) khi dịch Covid-19 bùng phát. Đoàn cũng đã đến thăm khu nhà trọ của bà Đào Thị Quá (số 164 Tập đoàn 6B, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP HCM) và tặng quà cho chị Lê Thị Thanh Sang (CN Công ty TNHH Kyung Rhim Vina) đang bị u tuyến giáp.

. Trong sáng 19-1, ông Kiều Ngọc Vũ, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP, cũng đã đến thăm Công ty TNHH Đầu tư - Sản xuất - Thương mại Khai Minh (quận 8, TP HCM). Năm qua, dù gặp khó khăn do dịch bệnh, công ty vẫn nỗ lực duy trì việc làm, thu nhập và thưởng Tết cho CN. Đoàn cũng đã đến thăm khu nhà trọ của bà Nguyễn Thị Xuân Hà (số 26/1 An Dương Vương, phường 16, quận 8, TP HCM) và tặng quà cho chị Võ Thị Nết, CN vệ sinh Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 8, bị ung thư vòm hầu.

. LĐLĐ quận Tân Phú, TP HCM chiều 19-1 đã tặng 31 vé tàu cho 11 gia đình CN đang làm việc tại các DN trên địa bàn về đón Tết tại các tỉnh, thành từ Quảng Ngãi đến Hà Nội... Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình "Chuyến tàu mùa Xuân" do LĐLĐ TP tổ chức nhằm chăm lo cho 1.500 đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật mang lại hiệu quả thiết thực cho DN, có hoàn cảnh khó khăn nhiều năm không về quê sum họp gia đình. Dịp này, LĐLĐ quận cũng tặng mỗi CN 1 phần quà trị giá 200.000 đồng.

. Trước đó 1 ngày, LĐLĐ quận Thủ Đức, TP HCM đã họp mặt, tặng 80 phần quà (1,1 triệu đồng/phần) cho cán bộ Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn.