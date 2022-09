Nền tảng tuyển dụng công nghệ thông tin (IT) hàng đầu tại Việt Nam TopDev vừa có báo cáo thị trường IT Việt Nam - Tech Hiring 2022. Báo cáo đánh giá Việt Nam có nguồn nhân lực IT đầy hứa hẹn về chất và lượng cũng như thị trường tiềm năng và tăng trưởng mạnh. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất mà các doanh nghiệp (DN) IT Việt Nam đang gặp phải là sự thiếu hụt nhân sự IT có chất lượng.



Nhiều cơ hội

Theo dự báo, đến năm 2025, thế hệ lao động thuộc gen Z sẽ chiếm 30% lực lượng lao động tại Việt Nam với những mong đợi về sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Điều này càng thúc đẩy các mô hình làm việc kiểu mới mở rộng và phát triển.

Trong khi đó, làn sóng đầu tư nước ngoài đã mang đến nhiều cơ hội cho thị trường lao động IT Việt Nam trở nên sôi động nhất từ trước đến nay. Việt Nam đang thu hút các công ty IT lớn trên thế giới và trong khu vực đầu tư, nên các hoạt động tuyển dụng và xây dựng đội ngũ kỹ sư phát triển sản phẩm, dịch vụ được đẩy mạnh. Làn sóng chuyển đổi số tại Việt Nam cũng đang diễn ra mạnh mẽ, các DN kinh doanh truyền thống cũng bước vào mô hình thương mại điện tử. Điều này đã tạo nên thiếu hụt nhân sự IT của thị trường, trong khi khả năng đáp ứng còn nhiều hạn chế. Ông Nguyễn Hữu Bình, người sáng lập nền tảng TopDev, cho rằng chuyển đổi số không còn là câu chuyện mới mẻ. Đây được xem là xu hướng tất yếu cho sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Trải qua các đợt bùng phát dịch COVID-19 đã tạo nên sự bứt phá của lĩnh vực IT với hàng loạt ý tưởng, cải tiến mới, giúp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số cho Việt Nam cũng như toàn cầu. "Sự chuyển dịch nhanh chóng này đã tạo ra nhiều cơ hội cho phần lớn những người hoạt động trong lĩnh vực IT. Họ đang được chào đón với nhiều chính sách khá tốt về lương, thưởng và cả những ưu ái về mô hình làm việc linh hoạt nhất có thể" - ông Bình đánh giá.

Dù chỉ đến văn phòng làm việc 1 - 2 buổi/tuần nhưng anh Vũ Hồng Sơn (25 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP HCM) nhận mức lương hơn 1.300 USD/tháng (khoảng 30 triệu đồng) cho công việc lập trình phát triển ứng dụng di động. Ngoài ra, Sơn còn được tặng Macbook khi ký hợp đồng làm việc, được đóng bảo hiểm sức khỏe theo tiêu chuẩn quốc tế. Sơn là một trong hơn 30 lập trình viên của một DN phần mềm có trụ sở trong Công viên Phần mềm Quang Trung (quận 12, TP HCM). Lập trình viên có kinh nghiệm như Sơn đang được săn đón khắp nơi, với nhiều đãi ngộ.

Thị trường việc làm ngành IT đang cạnh tranh khốc liệt tại Việt Nam

Đãi ngộ cao vẫn khó tuyển

Mức lương mà Sơn nhận được cùng với thời gian làm việc linh hoạt, đãi ngộ tốt không có gì lạ trong thị trường việc làm ngành IT. Theo báo cáo của TopDev, nhân sự làm việc trong lĩnh vực IT đang được hưởng mức lương khá cao so với mặt bằng lương tại Việt Nam.

Theo đó, mức lương dành cho lập trình viên dưới 2 năm kinh nghiệm dao động từ 350 - 565 USD/tháng (tương đương 8,3 - 13,4 triệu đồng). Đối với các lập trình viên từ 5 năm kinh nghiệm trở lên, mức lương chênh lệch chủ yếu dựa trên vị trí và trách nhiệm đối với hoạt động kinh doanh, dao động từ 2.230 - 2.435 USD/tháng (tương đương 53 - 57,9 triệu đồng). Vị trí quản lý có hơn 10 năm kinh nghiệm sẽ được hưởng mức lương từ 2.300 - 2.750 USD/tháng (54,7 - 65,4 triệu đồng). Các vị trí giám đốc công nghệ (CTO), giám đốc IT (CIO) hoặc quản lý công nghệ (Tech Manage-ment) vốn vẫn được coi là mục tiêu nghề nghiệp cao nhất với nhiều trách nhiệm và khả năng thích ứng hơn sẽ được trả mức lương đến 6.000 USD/tháng (142,7 triệu đồng).

Trong sự kiện công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) mang tên "The Future of Now" vừa diễn ra tại TP HCM, mức lương ngành AI được các chuyên gia chia sẻ khiến nhiều người chú ý. Tại một công ty Việt Nam, mức lương cho một kỹ sư AI vị trí senior (có kinh nghiệm) vào khoảng 4.000 - 5.000 USD/tháng (tương đương 95 - 118 triệu đồng). Tuy vậy, các DN đang "đỏ mắt" tìm nhân sự AI có kinh nghiệm tại Việt Nam. Dù được săn đón với mức lương hấp dẫn, nguồn cung nhân lực trong lĩnh vực IT vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu và tốc độ phát triển như mong đợi của ngành. Đánh giá về nguồn nhân lực ngành IT hiện nay, ông Đinh Việt Hưng, Giám đốc khối công nghệ Tập đoàn One Mount (quận 1, TP HCM), cho rằng nhu cầu tuyển dụng nhân sự ngành công nghệ đang rất cao. Dù nguồn khá dồi dào nhưng các DN phải sàng lọc để lựa chọn những nhân sự phù hợp về năng lực, văn hóa, tư duy gần gũi với định hướng của công ty. Nhu cầu nhân sự IT sẽ còn tăng trong ít nhất 15 năm tới.