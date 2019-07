Thủ tục hưởng BHXH một lần khi ra nước ngoài định cư?

22/07/2019 22:08

BHXH TP HCM trả lời: Theo quy định hiện hành, hồ sơ nhận trợ cấp BHXH một lần gồm: Sổ BHXH đã chốt và đơn đề nghị (mẫu 14-HSB). Ngoài ra, đối với trường hợp ra nước ngoài định cư, người lao động cần cung cấp thêm bản sao giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bản dịch tiếng Việt được chứng thực hay công chứng của một trong các giấy tờ sau: Hộ chiếu do nước ngoài cấp; thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp có xác nhận việc cho phép nhập cảnh với lý do định cư ở nước ngoài; thẻ thường trú hoặc thẻ cư trú có thời hạn từ 5 năm trở lên do cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp. Như vậy, hồ sơ hưởng trợ cấp BHXH một lần không bao gồm quyết định thôi việc.