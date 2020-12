Ngày 27-12 là hạn chót các địa phương báo cáo tình hình thưởng Tết về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH). Tuy nhiên, đến thời điểm này, rất ít địa phương có thông tin chính thức về thưởng Tết. Theo các chuyên gia lao động, dịch Covid-19 đã tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp (DN), do vậy việc tính toán mức thưởng phù hợp nhằm giữ chân người lao động (NLĐ) là bài toán nan giản.



TP HCM: Thưởng bình quân 1 tháng lương

TP HCM, một trong địa phương sôi động nhất nước, tuy nhiên, đến thời điểm này, thông tin về thưởng Tết khá im ắng. Chia sẻ với chúng tôi, ông Huỳnh Văn Tuấn, Chủ tịch Công đoàn (CĐ) các KCX-KCN TP HCM, cho biết qua khảo sát, mới có 2/3 DN đang hoạt động tại các KCX-KCN TP có kế hoạch thưởng Tết Tân Sửu năm 2021 cho NLĐ. Các DN chưa báo cáo, chủ yếu tập trung ở lĩnh vực dệt may, da giày vẫn chưa có báo cáo do sản xuất kinh doanh khó khăn. Do tác động của dịch bệnh, mức thưởng Tết năm nay chỉ bằng 50%-70% so với năm ngoái. Qua nắm thông tin, có 30 DN còn nợ lương, nợ BHXH và NLĐ khó có thưởng Tết. CĐ các KCX-KCN TP sẽ phối hợp với cơ quan BHXH TP, Ban Quản lý các KCX-KCN TP, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao rà soát và nắm danh sách các DN đang khó khăn, thường xuyên chậm trả lương hoặc nợ lương NLĐ, không có khả năng chi trả lương, thưởng Tết để có giải pháp hạn chế tranh chấp.

Công nhân nhà máy đóng tàu biển Hyundai Việt Nam lãn công đòi quyền lợi sáng 28-12 Ảnh: KỲ NAM

Theo thông tin từ LĐLĐ quận 9, TP HCM, đến chiều 28-12, đã có 28 DN báo cáo tình hình lương thưởng Tết; mức thưởng bình quân là 1 tháng lương. Ở DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), mức thưởng cao nhất là 59 triệu đồng/người, thấp nhất là 3,75 triệu đồng/người. Ở DN ngoài nhà nước, mức thưởng cao nhất 100 triệu đồng/người, thấp nhất 4,5 triệu đồng/người. "Dịch Covid-19 khiến DN gặp khó khăn, tuy nhiên tất cả các đơn vị đều cố gắng thưởng tháng lương thứ 13 cho NLĐ. Chưa có DN nào báo cáo không thưởng Tết" - ông Trần Phước Hùng, Chủ tịch LĐLĐ quận 9, TP HCM, cho biết.

Tại quận 1, TP HCM, đến nay, đã có 660 DN báo cáo lương thưởng Tết Tân Sửu 2021. Mức thưởng Tết cao nhất tại DN FDI là 62 triệu đồng/người, thấp nhất 3,3 triệu đồng/người. Ở các DN ngoài nhà nước, mức thưởng cao nhất 90 triệu đồng/người, thấp nhất 6 triệu đồng/người.

Tại quận Bình Tân, TP HCM, tính đến thời điểm này, đã có 35 DN báo cáo thưởng Tết. Trong đó, mức thưởng cao nhất là 200 triệu đồng/người (Công ty CP Hòa Bình), thấp nhất là 500.000 đồng/người. Ở khối DN ngoài nhà nước, mức thưởng dao động từ 4-17 triệu đồng/người; khối DN cổ phần, mức thưởng bình quân từ 4,7-31 triệu đồng/người. So với năm ngoái, mức thưởng Tết tại các DN năm nay thấp hơn hoặc bằng.

Tại quận 8, TP HCM, đến nay mới có khoảng 30% DN có báo cáo tình hình lương, thưởng Tết. Mức thưởng cao nhất là 25 triệu đồng và thấp nhất là 3 triệu đồng đều thuộc về khối DN ngoài nhà nước. Bà Đoàn Ngọc Diễm Lan, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận 8, cho biết: "Trong số các DN có báo cáo thưởng Tết, có một vài DN kinh doanh không hiệu quả do tác động của dịch bệnh nên không có thưởng mà chỉ hỗ trợ với mức từ 1 triệu đồng/người.

Đồng Nai: Một lao động nhận thưởng "khủng"

Tại các tỉnh thuộc khu vực miền Đông Nam Bộ, thông tin về thưởng Tết đến thời điểm này khá đầy đặn.

Đến ngày 28-12, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Đồng Nai đã nhận được báo cáo về tình hình thưởng Tết nguyên đán 2021 của 600 DN trên địa bàn. Năm 2020, dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất - kinh doanh nhưng phần lớn các DN vẫn giữ nguyên mức thưởng Tết là 1 tháng lương cho NLĐ và không ít DN thưởng đến 3 tháng lương. Trong đó, mức thưởng cao nhất cho một cá nhân là 600 triệu đồng (một công ty sản xuất bao bì). Ngoài ra, một số DN có mức thưởng cho cá nhân từ 300-350 triệu đồng. Ngoài thưởng Tết, một số DN còn tăng lương cho NLĐ.

Còn tại tỉnh Bình Dương, theo báo cáo sơ bộ của gần 700 CĐ cơ sở, đa số DN thưởng Tết từ 1-2 tháng lương, với mức cao nhất là 350 triệu đồng và thấp nhất là 3 triệu đồng. Trong đó, Công ty TNHH Friesland Campina Việt Nam (TP Thuận An) có mức thưởng Tết dương lịch cao nhất là 350 triệu đồng, Công ty TNHH Minh Long I (TP Thuận An) thưởng Tết nguyên đán cao nhất là 90 triệu đồng và thấp nhất là 4,42 triệu đồng/người.

Sở LĐ-TB-XH TP Đà Nẵng vừa công bố số liệu khảo sát về mức lương, tiền thưởng Tết dương lịch và Tết nguyên đán 2021 tại các DN trên địa bàn. Theo đó, mức thưởng Tết nguyên đán đối với các công ty TNHH một thành viên do nhà nước giữ 100% vốn điều lệ cao nhất là 42 triệu đồng, thấp nhất là 500.000 đồng; nhóm DN cổ phần có vốn góp của nhà nước cao nhất là 63,5 triệu đồng, thấp nhất 1 triệu đồng; nhóm DN dân doanh cao nhất là 75 triệu đồng, thấp nhất là 100.000 đồng. Với nhóm DN FDI, mức thưởng cao nhất là 127 triệu đồng và thấp nhất là 358.000 đồng. Về thưởng Tết dương lịch, đối với các công ty TNHH một thành viên do nhà nước giữ 100% vốn điều lệ, mức cao nhất 27 triệu đồng, thấp nhất 300.000 đồng; DN cổ phần có vốn góp của nhà nước, mức cao nhất 26,6 triệu đồng, thấp nhất 200.000 đồng; DN dân doanh, mức cao nhất là 30 triệu đồng, thấp nhất 100.000 đồng; DN FDI mức thưởng cao nhất là hơn 83,4 triệu đồng, thấp nhất 200.000 đồng.