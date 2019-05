Tổ chức phiên chợ bán hàng ưu đãi cho công nhân

10/05/2019 22:33

Đây là hoạt động cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác về chương trình "Phúc lợi cho đoàn viên CĐ và người lao động (NLĐ)" giữa hai bên, thiết thực chăm lo lợi ích cho đoàn viên CĐ, CNLĐ.



Phiên chợ công nhân thu hút đông đảo đoàn viên, công nhân tham gia mua sắm

Phiên chợ CN có quy mô gần 70 gian hàng với các sản phẩm như thực phẩm, thực phẩm chế biến, nông - thủy - hải sản; sản phẩm may mặc, hàng gia dụng và nhóm ngành hàng dịch vụ: Viễn thông, y tế, du lịch, dịch vụ gia đình, các mặt hàng truyền thống của địa phương. Tất cả sản phẩm và dịch vụ của các doanh nghiệp tham gia phiên chợ đều được bán với giá ưu đãi cho CN và NLĐ. Đặc biệt, tại phiên chợ, CNLĐ sẽ được thưởng thức các chương trình văn nghệ, tham gia các sân chơi lành mạnh, bổ ích do LĐLĐ tỉnh Hà Nam và CĐ KCN Đồng Văn tổ chức. Điểm nhấn của chương trình là đêm Gala với những tiết mục văn nghệ do các ca sĩ, nghệ sĩ chuyên nghiệp và CNLĐ, cán bộ CĐ biểu diễn. Dịp này, 90 CN tiêu biểu có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất sẽ được nhận bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND tỉnh Hà Nam, LĐLĐ tỉnh. Ngoài ra, đại diện lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND tỉnh, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cũng trao tặng 90 suất quà, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng cho các đoàn viên CĐ, công nhân và NLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Chiều cùng ngày, cũng tại tỉnh Hà Nam, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức tọa đàm "Đề xuất các giải pháp nâng cao phúc lợi và lợi ích cho đoàn viên và NLĐ", với sự tham dự của các đại biểu đến từ 13 LĐLĐ tỉnh, TP, CĐ ngành; 8 CĐ cấp trên cơ sở và cơ sở; 4 doanh nghiệp đối tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Tin-ảnh: V.Duẩn