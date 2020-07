Công nhân đặt câu hỏi tại chương trình đối thoại. Ảnh: MINH CHÂU

Liên hoan đã diễn ra nhiều hoạt động như: ngày hội thanh niên công nhân (CN); đối thoại với thanh niên CN, các giải pháp thúc đẩy tinh thần sáng tạo trong thanh niên CN. Trong đó, chương trình đối thoại với thanh niên CN tại Công ty TNHH Pouchen Việt Nam (phường Hóa An, TP Biên Hòa), ban tổ chức đã nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến chế độ, chính sách BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bị ngưng việc, mất việc do ảnh hưởng dịch Covid-19... qua đó đã được lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam trả lời, giải thích cặn kẽ, nhất là vấn đề liên quan đến gói hỗ trợ của Chính phủ cho CN lao động khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh.



Dịp này, 63 thợ trẻ giỏi toàn quốc năm 2020 được tôn vinh vì có thành tích xuất sắc đang trực tiếp lao động tại doanh nghiệp và học tập tại các cơ sở giáo dục.