Ông ĐÀO NGỌC DUNG, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH:

Xử nghiêm hành vi trục lợi chính sách

Gói an sinh xã hội 62.000 tỉ đồng hỗ trợ cho hơn 20 triệu lượt người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 và đây là một quyết định chưa có tiền lệ, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và sự gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Gói hỗ trợ này đã và đang thu hút sự quan tâm, ủng hộ của đông đảo nhân dân cả nước, do vậy dứt khoát phải giám sát quyết liệt, kiên quyết không để lợi dụng để trục lợi chính sách, tham ô, tham nhũng, lãng phí và phải xử lý thật nghiêm minh các hành vi vi phạm. Nếu vi phạm đến mức xử lý hình sự thì phải chuyển cơ quan công an để xử lý.

Khi triển khai Quyết định 15, đối với các địa phương đã ban hành chuẩn nghèo riêng của địa phương thì áp dụng theo chuẩn nghèo của địa phương. Trường hợp đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng từ 2 chế độ hỗ trợ trở lên quy định tại quyết định này (kể cả chính sách hỗ trợ đang thực hiện của địa phương nếu có) thì chỉ được hưởng một chế độ do đối tượng lựa chọn hoặc chế độ hỗ trợ cao nhất. Trường hợp đối tượng đã hưởng chính sách của địa phương và đủ điều kiện để hưởng chính sách quy định tại quyết định này với mức hỗ trợ cao hơn chính sách của địa phương thì được hỗ trợ thêm phần chênh lệch. Để kinh phí hỗ trợ nhanh chóng đến với dân, bên cạnh việc phải làm quy định, minh bạch thì cần phải tiến hành khẩn trương.