Tối 11-9, tại Nhà Thiếu nhi TP HCM, LĐLĐ TP HCM phối hợp với Báo Người Lao Động, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và Quỹ Xã hội từ thiện "Tấm lòng vàng" tổ chức đêm hội "Trung thu yêu thương" năm 2022. Chương trình là món quà trung thu ý nghĩa, thiết thực dành cho hơn 200 thiếu nhi là con công nhân - lao động khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đến dự chương trình có ông Trương Hòa Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; bà Trần Thị Diệu Thúy - Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM.



Đong đầy yêu thương

Dù 18 giờ chương trình mới chính thức bắt đầu nhưng để các em có được cái Tết Trung thu trọn vẹn, ý nghĩa bên người thân nên ban tổ chức đã bố trí nhiều hoạt động vui chơi tại sảnh Nhà Thiếu nhi TP HCM và tại hội trường từ rất sớm. Khu vực chụp hình lưu niệm, tặng tò he, bong bóng nghệ thuật, xem ảo thuật, biểu diễn trống hội, lân sư rồng, thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc và ấn tượng, tham gia nghi thức phá cỗ trăng rằm… đã thu hút đông đảo các em. Trong không khí sôi động, các em còn được thỏa thích tham gia những trò chơi trên sân khấu như nhảy cùng âm nhạc, đoán nhân vật hoạt hình.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, động viên con công nhân khó khăn tại chương trình

Lần đầu tiên tham gia đêm hội "Trung thu yêu thương", bé Nguyễn Anh Thơ (học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai) rất hào hứng. Em mạnh dạn tham gia các trò chơi và vô cùng thích thú khi nhận được phần thưởng từ chị Hằng, chú Cuội. Thấy con vui vẻ như vậy, chị Phan Liêm Bích, công nhân Công ty TNHH May thêu An Phước, không giấu được niềm hạnh phúc. Thơ là con gái út của chị Bích nhưng vì kinh tế gia đình eo hẹp, chưa có năm nào em được hưởng một cái Tết Trung thu trọn vẹn.

Ngậm ngùi nhớ lại thời điểm này đúng 1 năm trước, chị Bích cho biết Trung thu năm ngoái, 3 mẹ con chị đang phải vật lộn với bệnh tật trong căn phòng trọ nhỏ ở huyện Hóc Môn. "Khi ấy, chồng tôi đang ở quê, không thể giúp gì cho vợ con. Có lúc, tôi nghĩ mình và các con không thể vượt qua được nhưng may mắn là sau 1 tháng chiến đấu với bệnh tật, mẹ con tôi đã bình phục. Được cùng con đến dự chương trình này, tôi thật sự cảm thấy vô cùng xúc động và ấm áp" - chị Bích tâm sự.

Ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, trao quà cho con công nhân khó khăn .Ảnh: TẤN THẠNH

Thay cậu con trai mới 3 tuổi nhận quà Trung thu từ ban tổ chức, anh Lê Đình Duy (ngụ quận 6) cũng rưng rưng xúc động. Anh Duy cho hay những ngày đầu tháng 8-2021 là khoảnh khắc mà anh không thể nào quên được. Thời điểm đó, cả gia đình mắc Covid-19, chị Lê Thị Kim Đào - vợ anh - lúc này đã mang thai được hơn 6 tháng cũng không ngoại lệ.

"Mắc Covid-19 khi đang trong thai kỳ khiến bệnh tình trở nặng, buộc lòng phải mổ bắt con, 4 ngày sau đó thì vợ tôi qua đời. Chưa kịp hết bàng hoàng thì bác sĩ thông tin vì sinh non nên tính mạng con như "chỉ mành treo chuông". Song, nhờ sự tận tâm chăm sóc của các bác sĩ, 3 tháng sau con tôi cứng cáp hơn, đến nay đã gần 13 tháng" - anh Duy nhớ lại. Với anh Duy, sự quan tâm của các cấp chính quyền thành phố, của tổ chức Công đoàn và các nhà hảo tâm thời gian qua là liều thuốc tinh thần giúp anh và gia đình nguôi ngoai nỗi đau mất đi người thân vì đại dịch.

Vun vén ước mơ cho trẻ

Nhằm kịp thời chia sẻ và động viên các em trong dịp Tết Trung thu, trong chương trình, Báo Người Lao Động cùng ông Trương Hòa Bình và các nhà hảo tâm đã trao đến mỗi em 1 phần quà trị giá 500.000 đồng, bánh trung thu và lồng đèn. Bên cạnh đó, Quỹ Xã hội từ thiện "Tấm lòng vàng", Tập đoàn Viettel cũng trao cho mỗi em 1 phần học bổng trị giá 1 triệu đồng nhằm vun vén, chắp cánh ước mơ cho các em.

Nhận được phần quà và học bổng từ ban tổ chức, Đồng Minh Long (học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình, quận 4) và cha em là ông Đồng Anh Kiệt (tài xế) đều rất cảm động. Từ ngày mẹ của Long là nhân viên Công ty TNHH Broadpeak ST Việt Nam không may qua đời vì Covid-19, cuộc sống gia đình em hoàn toàn thay đổi. Ông Kiệt vừa phải lo kinh tế gia đình vừa phải chăm sóc con nên lúc nào cũng bộn bề lo toan. Thế nhưng, ông luôn nỗ lực để con có được một tương lai tốt đẹp hơn.

"Dù còn bé nhưng Long đã rất mê công nghệ. Con hay nói với tôi sau này lớn lên muốn là người giỏi công nghệ. Tôi rất ủng hộ nên dù vất vả tới đâu, tôi cũng sẽ cố gắng làm việc, nuôi con ăn học tới nơi tới chốn để hiện thực hóa ước mơ của mình. Cảm ơn chương trình đã tiếp thêm động lực để cha con tôi tiếp bước trong chặng đường sắp tới" - ông Kiệt bày tỏ.

Chứng kiến con gái Hồ Ngọc Hân vui vẻ lên nhận quà và học bổng từ ban tổ chức, bà Vi Thị Huệ - quê Nghệ An, công nhân Công ty TNHH May thêu An Phước - cũng vui lây. Từ khi dịch bệnh xảy ra cho đến nay, gia đình bà phải đối mặt với muôn vàn khó khăn vì thu nhập giảm sút, bệnh tật bủa vây nên những phút giây được đưa con đi chơi như thế này rất quý giá.

Bà Huệ tâm sự: "Dù có khó khăn thì tôi cũng chỉ mong các con luôn vui vẻ, học hành chăm ngoan. Cảm ơn ban tổ chức đã tiếp sức cho gia đình tôi để vượt qua những khó khăn và đã đem đến cho con gái tôi những phút giây hạnh phúc, vui vẻ như vậy".