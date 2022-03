Hưởng ứng phong trào thi đua do Công đoàn phát động, năm 2021, toàn quận có 6.676 nữ CNVC-LĐ đăng ký các nội dung thi đua. Qua xét chọn, có 6.409 nữ CNVC-LĐ đạt danh hiệu "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" cấp cơ sở. Nhằm nâng chất hoạt động nữ công, các Công đoàn cơ sở đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho lao động nữ và con CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn như trao tặng gần 450 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh; thăm hỏi nữ CNVC-LĐ bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 và hỗ trợ con CNVC-LĐ mồ côi do dịch bệnh.



Đại diện Ban Nữ công LĐLĐ TP HCM trao giấy khen cho nữ CNVC-LĐ tiêu biểu

Dịp này, LĐLĐ quận 10 đã tuyên dương 108 nữ CNVC-LĐ tiêu biểu trong phong trào "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" cấp quận và tặng 9 phần quà (gồm 500.000 đồng tiền mặt và một bộ áo dài) cho nữ CNVC-LĐ khó khăn. Chương trình cũng trao 9 phần quà (500.000 đồng/phần) cho con CNVC-LĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.