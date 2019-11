Tại chương trình, CN đã tham gia các hoạt động trang trí nón bảo hiểm, vòng xoay may mắn, ô chữ an toàn giao thông, sân chơi trực tuyến tìm hiểu Luật An toàn giao thông, nhận diện biển báo giao thông đường bộ, mô hình giao thông an toàn, các trò chơi vận động, thực hành lái xe an toàn… Ngoài ra, ngày hội còn tuyên truyền về Bộ Luật Lao động được lồng ghép vào tiết mục nhạc kịch "Chuyện cần biết" đến từ Nhà Văn hóa Thanh Niên TP HCM.



Công nhân xem nhạc kịch “Chuyện cần biết” tại ngày hội

Dịp này, CN còn được các luật sư giải đáp những thắc mắc liên quan đến đời sống, việc làm.