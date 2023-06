Lao động lớn tuổi có ưu thế riêng

Ngành dệt may TP HCM đang sử dụng khá nhiều lao động lớn tuổi (từ 45-58 tuổi). Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn Thái Tuấn (400 người), Công ty CP Thương mại XNK May Phương Nam (100 người), Công ty TNHH May thêu An Phước (665 người), Công ty TNHH Mountech (90 người)… Bà Nguyễn Thị Khánh Điệp, Phó Chủ tịch Công đoàn Dệt may TP, cho biết với chủ sử dụng lao động, việc người đã nghỉ hưu vẫn tham gia lao động cũng mang lại những lợi ích không nhỏ. Họ có tay nghề thành thạo, không phải mất thời gian đào tạo như lao động mới tuyển. Mặt khác, lực lượng lao động đến tuổi nghỉ hưu còn có ưu thế riêng là kinh nghiệm làm việc. Việc duy trì việc làm cho người ở tuổi hưu đang được nhiều nước thực hiện.