Các cá nhân, tập thể tiêu biểu được tôn vinh tối 12-8

Dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình; ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an…



Từ 105 đề cử, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã lựa chọn 47 tập thể, 47 cá nhân để đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen và tuyên dương. 94 tập thể, cá nhân được tuyên dương là những điển hình vừa thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn, lao động sản xuất có năng suất cao, chất lượng tốt, tích cực xây dựng các mô hình tổ chức quần chúng và triển khai hoạt động tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh trật tự.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhận định những năm qua, các cấp Công đoàn và lực lượng công an cả nước, bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi, đã tích cực thực hiện các hoạt động phối hợp trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, mang lại an ninh, an toàn tại nơi ở, nơi làm việc cho CNVC-LĐ, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. "Những cống hiến thầm lặng của các tập thể, cá nhân khác trên khắp mọi miền Tổ quốc đã góp phần nâng cao hình ảnh tổ chức CĐ, đem lại sức sống mới cho phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" - ông Khang khẳng định.