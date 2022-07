Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đã tiếp nhận nhiều đơn trình báo về các trường hợp mất tích, bị cưỡng đoạt tài sản bắt nguồn từ tìm kiếm việc làm tại Campuchia nghi liên quan đến mua bán người, bị cưỡng bức lao động.



Sập bẫy lừa

Theo đó, phương thức, thủ đoạn là qua mạng xã hội hoặc các mối quan hệ quen biết, các đối tượng dụ dỗ, lôi kéo người lao động (NLĐ) qua Campuchia làm việc với tiêu chí "việc nhẹ lương cao".

Chỉ cần nhập từ khóa "việc làm Campuchia" trên Facebook có rất nhiều hội, nhóm hiện ra với những lời mời chào như: thu nhập ổn định hơn 20 triệu/tháng, không tốn chi phí, không yêu cầu kinh nghiệm, chỉ cần biết sử dụng máy tính, công việc nhẹ nhàng, visa chính ngạch... cùng nhiều cam kết hấp dẫn khác. Tin lời, nhiều NLĐ liên lạc với các tổ chức, cá nhân rao tuyển để được đưa sang Campuchia làm việc. Để dụ dỗ NLĐ, thậm chí bọn lừa đảo còn sẵn sàng ứng tiền công trước.

Anh Ng.M.T (ngụ phường An Hòa, TP Huế) gửi đơn đến PC02 cầu cứu về trường hợp của anh trai mình là Ng.D.T (SN 1993, ngụ phường An Hòa) bị đưa sang Campuchia làm việc bằng phương thức trên. "Anh tôi lên mạng xã hội tìm kiếm việc làm và được giới thiệu qua Campuchia làm việc. Làm được một thời gian, anh tôi muốn quay về Việt Nam nhưng bị các đối tượng yêu cầu nộp số tiền 2.000 USD mới được về" - anh M.T trình bày.

Người thân nạn nhân tại TP Huế đến trình báo với công an hành vi lừa đảo đưa người qua Campuchia làm việc

Anh Ph. - một nạn nhân khác ở TP Huế - vừa về được quê, kể với lời hứa hẹn được trả 1.000 USD/tháng, sau khi qua đó làm việc mới ân hận vì đã rơi vào bẫy lừa lao động. Bởi nếu ai làm trái ý quản lý hoặc có thái độ chống đối thì bị đánh và bán qua công ty khác. Muốn về lại quê thì phải tìm cách bỏ trốn hoặc nhờ người thân gửi tiền chuộc.

Theo một số nạn nhân, để sang Campuchia, họ được các đối tượng môi giới đưa vào TP HCM, sau đó đi xuống An Giang rồi vượt biên trái phép bằng đường sông, đường biển. Chị Hoàng Thị H. (ngụ TP Huế) - có em trai vừa từ Campuchia về - cho biết em chị sang Campuchia phải mất 2 ngày đi đường biển. Ngày đầu tiên chúng cho nghỉ ngơi, sau đó đưa vào công ty làm việc với rất nhiều người Việt cùng chung hoàn cảnh. Công việc của mỗi người là tạo tài khoản game để lừa khách vào chơi, nếu ai làm không đạt sẽ bị đánh hoặc bán đi chỗ khác.

Cố gắng đưa bị hại về quê

Theo chị H., em trai chị và nhiều người Việt khác mỗi ngày phải làm việc liên tục từ 15 - 16 giờ, bị quản lý công ty đánh đập. "Sau hơn 1 tháng làm việc, em tôi không chịu được nên xin nghỉ thì công ty yêu cầu phải trả hơn 90 triệu đồng gọi là chi phí bồi thường hợp đồng lao động. Khi gia đình chuyển tiền sang Campuchia thì em trai tôi mới được về" - chị H. trình bày.

Hiện Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang phối hợp với các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an xác minh, điều tra những trường hợp nạn nhân tại tỉnh Thừa Thiên - Huế bị lừa sang Campuchia. Thượng tá Phan Gia Năm, Phó trưởng Phòng PC02, cho biết để ngăn chặn kịp thời tình trạng trên, PC02 đã tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo công an một số đơn vị, địa phương phối hợp triển khai các phương án, biện pháp đấu tranh, ngăn chặn tình trạng lôi kéo, môi giới, tổ chức đưa người đi nước ngoài nói chung và Campuchia nói riêng để làm việc trái phép. Bên cạnh đó, PC02 sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, điều tra những đối tượng này. Đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng những nước sở tại để đưa các nạn nhân về quê an toàn trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Duy Thông, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết hiện tỉnh đang có nhiều chính sách hỗ trợ cho người dân muốn sang nước ngoài làm việc, trong đó có hỗ trợ vay đến 80 triệu đồng/người với lãi suất thấp. "Nhu cầu tuyển dụng lao động đi nước ngoài làm việc hiện rất lớn, đang đợi NLĐ đăng ký. Nếu có nhu cầu, NLĐ hãy liên hệ với chúng tôi hoặc đến các công ty được tỉnh cho phép tuyển dụng lao động đi nước ngoài để đăng ký, không nên lên mạng xã hội tìm kiếm cơ hội nhằm tránh bị lừa đảo" - ông Thông khuyến cáo.