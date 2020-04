Theo đó, các DN có số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất trở lên cần lập hồ sơ (bản chính, theo mẫu) gồm: văn bản đề nghị của DN; danh sách lao động tại thời điểm trước khi dừng sản xuất - kinh doanh và tại thời điểm đề nghị; danh sách lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc.



Ngoài hồ sơ, DN có trách nhiệm cung cấp tài liệu để đối chiếu (bản sao) gồm: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy tờ liên quan đến việc DN tạm dừng sản xuất - kinh doanh bởi dịch Covid-19; bảng chấm công; danh sách trả lương tại thời điểm trước khi tạm dừng sản xuất - kinh doanh và tại thời điểm có công văn đề nghị; giấy tờ liên quan đến người lao động tạm thời nghỉ việc (thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ việc không hưởng lương, ngừng việc...); thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp do cơ quan BHXH cấp.

Hồ sơ đề nghị gửi về cơ quan bộ, ngành nếu DN thuộc bộ, ngành trung ương quản lý; gửi Sở LĐ-TB-XH TP đối với công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu, công ty CP do nhà nước nắm giữ từ trên 50% vốn điều lệ thuộc UBND TP quản lý và nhà đầu tư nước ngoài; các DN còn lại gửi về phòng LĐ-TB-XH quận, huyện nơi DN đặt trụ sở chính. Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị, các cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm xem xét, xác định và có văn bản trả lời cho DN. Do dịch bệnh, Sở LĐ-TB-XH khuyến khích DN gửi hồ sơ đề nghị qua thư điện tử, chuyển phát thư tín..., không đến trực tiếp để tránh lây lan dịch bệnh.