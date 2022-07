Là tỉnh phát triển công nghiệp, số lượng công nhân (CN) đến sinh sống và làm việc đông đúc nhưng thời gian qua, việc xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH) cho đối tượng này còn gặp nhiều khó khăn. Với mục tiêu, kế hoạch đề ra, tỉnh Long An đang quyết tâm tạo sự đột phá lớn trong việc đầu tư xây dựng NƠXH cho CN.



Khó tiếp cận nhà ở xã hội

Long An đã phê duyệt chủ trương đầu tư 16 dự án (DA) nhà ở cho CN. Trong đó, 12 DA đang triển khai, 4 DA đã đi vào hoạt động gồm: Khu lưu trú CN Long Hậu (KCN Long Hậu), giải quyết chỗ ở cho 1.600 CN; khu nhà ở CN Đông Quang (KCN Hải Sơn), giải quyết chỗ ở cho 1.700 CN; khu NƠXH Tân Đức, giải quyết chỗ ở cho 1.850 CN; khu NƠXH của Công ty CP Đầu tư hạ tầng KCN và đô thị Long An (98 căn). Ngoài ra, tỉnh có khoảng 20.000 nhà trọ (quy mô 300.000 m2), giải quyết chỗ ở cho 35.000 CN.

Lý giải nguyên nhân vì sao tiến độ triển khai các DA nhà ở cho CN còn chậm, lãnh đạo tỉnh Long An cho biết việc phát triển NƠXH cần rất nhiều kinh phí, trong khi ngân sách của tỉnh chưa thể cân đối để bố trí nguồn vốn mà cần đầu tư theo hình thức xã hội hóa. Thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng tuy được cải cách, rút ngắn nhưng vẫn còn phức tạp, thời gian chuẩn bị đầu tư, bồi thường giải phóng mặt bằng, giao đất, thời gian thẩm định, phê duyệt quy hoạch DA vẫn còn kéo dài.

Việc phát triển NƠXH yêu cầu chất lượng nhưng giá phải rẻ để phù hợp với người có thu nhập thấp. Theo Sở Xây dựng tỉnh Long An, NƠXH được nhà nước hỗ trợ rất nhiều, giá bán thường thấp hơn giá nhà ở thương mại cùng loại trên thị trường từ 20%-30%. Tuy nhiên, do thu nhập của người dân nói chung, nhất là CN tại các khu, cụm công nghiệp còn hạn chế nên gặp khó khăn trong việc mua nhà ở. Các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh chưa thực sự quan tâm nhu cầu về nhà ở cho CN.

Qua khảo sát, 160.000 CN làm việc tại 16 KCN và 21 cụm công nghiệp thì khoảng 30% có nhu cầu về nhà ở. Sáu năm làm CN tại KCN Thuận Đạo, huyện Bến Lức, vợ chồng chị Lê Thị Hoan vẫn phải thuê phòng trọ khoảng 15 m2 để ở. Con gái hơn 4 tuổi phải gửi về quê Sóc Trăng cho ông bà nội chăm vì chỗ ở hiện tại không bảo đảm. Chị Hoan nói: "Thu nhập hiện tại không dư dả để vợ chồng tôi có thể mua nhà ở. Cũng muốn thuê phòng sạch sẽ hơn nhưng trong tình hình "bão giá" hiện nay, vợ chồng tôi đành chịu bởi còn nhiều khoản chi tiêu khác".

Một khu nhà ở cho công nhân tỉnh Long An

Sẽ đáp ứng 40%-60% nhu cầu

Theo bà Lê Thị Thu Cúc, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An, những năm qua, các cấp, các ngành và doanh nghiệp triển khai thực hiện nhiều mô hình tại nhiều khu nhà trọ như khu nhà trọ văn hóa, an ninh, trật tự, tự quản… Các mô hình cũng góp phần cải thiện chất lượng sống cho CN. Tuy nhiên, các khu nhà trọ vẫn chưa bảo đảm an ninh, môi trường, phòng cháy chữa cháy.

Toàn tỉnh Long An hiện có 16 KCN đang hoạt động với diện tích 2.457 ha, tỉ lệ lấp đầy khoảng 91,9%. Các KCN đã thu hút được 1.726 DA đầu tư, trong đó có 832 DA đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư 5.431 triệu USD và 894 DA đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư 106.539 tỉ đồng. Đối với khu kinh tế cửa khẩu, có 2 DA đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư 75 triệu USD, diện tích 21,2 ha và 2 DA đầu tư trong nước với diện tích thuê đất là 0,66 ha.

Theo UBND tỉnh Long An, phát triển NƠXH, giải quyết nhu cầu về nhà ở cho người thu nhập thấp, nhà ở cho CN tại các khu, cụm công nghiệp là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Để thu hút các nguồn lực đầu tư, tỉnh đã xây dựng chương trình phát triển nhà ở tỉnh và định hướng nhu cầu phát triển NƠXH cho CN, bảo đảm đáp ứng nhu cầu trong thời gian tới.

Theo đó, trong giai đoạn 2020 - 2025, tỉnh phấn đấu đầu tư xây dựng nhà ở cho CN với diện tích khoảng 194.000 m2, tương ứng với 4.848 căn hộ (khoảng 40 m2/căn), đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho khoảng 40% CN có khó khăn về nhà ở. Giai đoạn 2026 - 2030, phấn đấu đầu tư xây dựng 291.000 m2, tương ứng với 7.272 căn (khoảng 40 m2/căn), đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho khoảng 60% CN có khó khăn về nhà ở. Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán lập đề án phát triển NƠXH dành cho CN giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.