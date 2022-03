Lương thấp tác động tiêu cực đến đời sống người lao động

Đại dịch Covid-19 đã tác động rất lớn đến tính mạng, sức khỏe, việc làm, thu nhập, đời sống của CN lao động. Theo nghiên cứu của Tổng LĐLĐ Việt Nam, năm 2020, hơn 30 triệu NLĐ bị mất việc làm, nghỉ giãn việc/nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập do dịch Covid-19. Trong khi đó, năm 2020 và 2021, LTT của NLĐ không tăng khi chỉ số giá tiêu dùng tăng, dẫn đến thu nhập thực tế của NLĐ giảm khoảng 10% so với năm 2019.

NLĐ đã phải tiết kiệm triệt để các khoản chi tiêu, sử dụng đến khoản tiền tích lũy ít ỏi để đương đầu với những khó khăn, thiếu thốn của cuộc sống hằng ngày. Cùng với những lo lắng về bữa cơm, manh áo hằng ngày, CN lao động còn lo lắng, bất an, sợ hãi trước nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh khi phải sống trong những khu nhà trọ chật chội, không bảo đảm điều kiện sống và điều kiện an ninh, an toàn phòng chống dịch; lo lắng về việc học hành, an toàn, chăm sóc con cái; lo lắng về nhiều khoản chi phí phát sinh như khám chữa bệnh, xét nghiệm, phòng dịch cho cá nhân, gia đình…

Trong bối cảnh khó khăn chồng chất đó, đã xuất hiện trường hợp NLĐ buộc phải chọn các hành vi tiêu cực như: tham gia "tín dụng đen", cầm cố sổ BHXH, rút BHXH một lần… Nhiều NLĐ sau khi về quê tránh dịch đã không trở lại thành phố, KCN.