Theo Công an tỉnh Quảng Nam, thời gian qua, một số doanh nghiệp (DN) trên địa bàn lợi dụng cơ chế, chính sách BHXH còn có kẽ hở, chế tài xử lý vi phạm chưa nghiêm, mức xử phạt hành vi chậm đóng, trốn đóng BHXH còn thấp đã cố tình chậm nộp, nợ BHXH, BHYT kéo dài; một số DN giải thể, phá sản, có chủ bỏ trốn, dẫn đến nhiều người lao động (NLĐ) không chốt được sổ BHXH… Tính đến nay, hai đơn vị đã phối hợp truy thu nợ BHXH, BHYT tại 58 DN với số tiền trên 9 tỉ đồng. Hiện toàn tỉnh có 213 DN nợ BHXH với số tiền hơn 230 tỉ đồng. Lãnh đạo Cục Chính trị an ninh nội bộ (Bộ Công an) đề nghị hai đơn vị cần thực hiện tốt thông tin, tuyên truyền về các chế độ, chính sách cho NLĐ và các đơn vị nợ đọng BHXH, để có giải pháp thu hồi nợ và bảo đảm quyền lợi cho NLĐ; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại các đơn vị, DN, cơ sở khám chữa bệnh BHYT, qua đó kịp thời chấn chỉnh và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT.



Trước đó, đoàn công tác cũng đã kiểm tra việc thực hiện quy chế phối hợp của 2 ngành tại tỉnh Bình Dương và Đồng Nai.