Ngày 30-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN) với chủ đề "80 năm DN đồng hành cùng đất nước".

Đồng hành với sự phát triển của đất nước

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Tâm, Thứ trưởng Bộ Tài chính, khái quát bức tranh kinh tế - xã hội trong 8 tháng đầu năm 2025 với nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt 7,52%, là mức cao nhất trong cùng kỳ gần 20 năm qua; nước ta tiếp tục là quốc gia tăng trưởng cao nhất khu vực ASEAN và thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao nhất thế giới. "Những thành tựu đáng ghi nhận này có sự đóng góp to lớn từ cộng đồng DN" - ông Tâm nhấn mạnh.

Đại diện các tập đoàn, tổng công ty, DN tư nhân đã báo cáo tại hội nghị về các kết quả nổi bật của hoạt động sản xuất - kinh doanh; nêu đề xuất, kiến nghị, khẳng định mạnh mẽ cam kết đồng hành cùng đất nước trong giai đoạn phát triển sắp tới.

Ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), cho biết Petrovietnam là DN lớn nhất Việt Nam, đứng thứ 11 Đông Nam Á với quy mô tổng tài sản trên 1 triệu tỉ đồng và vốn chủ sở hữu hơn 840.000 tỉ đồng. Đặc biệt, trong 5 năm gần đây, Petrovietnam có tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân 15%/năm; nộp ngân sách tăng trưởng 16,4%/năm và lợi nhuận hợp nhất tăng trên 36%/năm.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel, thông tin nhiều sản phẩm khí tài quân sự do Viettel nghiên cứu và phát triển đã được trưng bày tại Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" đang diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Viettel vinh dự tham gia lễ diễu binh, diễu hành trong ngày Quốc khánh 2-9. Qua việc giới thiệu những thành tựu từ quá trình kiên trì nghiên cứu và phát triển, Viettel khẳng định người Việt Nam hoàn toàn có đủ năng lực, trí tuệ để làm chủ các loại vũ khí chiến lược, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Bên cạnh các dự án phát triển và định vị du lịch Việt Nam như Sun World Fansipan Legend tại Lào Cai, Sun World Hạ Long tại Quảng Ninh, Sun World Ba Na Hills ở Đà Nẵng, Sun World BaDen Mountain tại Tây Ninh, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group, nhấn mạnh tập đoàn này cam kết đồng hành với đất nước trong nhiều dự án hạ tầng quan trọng như sân bay, bến cảng, đường cao tốc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, kết nối điểm đến du lịch.

Về phía DN FDI, ông Eita Fujikawa, Tổng Giám đốc Sumitomo Corporation Việt Nam, cho hay kể từ khi bắt đầu hoạt động tại Việt Nam vào năm 1990, Sumitomo đã đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút đầu tư nước ngoài, tham gia nhiều dự án lớn như phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà máy điện và thúc đẩy các ngành công nghiệp then chốt. Sumitomo sẵn sàng đồng hành với Việt Nam để đạt mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045, góp phần giúp Việt Nam hoàn thành các mục tiêu chiến lược.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất, hạng nhì và Huân chương Lao động hạng nhì cho đại diện các tập đoàn, tổng công tyẢnh: TTXVN

Thúc đẩy 3 đột phá chiến lược

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi tới cộng đồng DN, doanh nhân 3 thông điệp.

Thứ nhất là trong suốt 80 năm qua, cộng đồng DN luôn theo Đảng, đồng hành cùng dân tộc, gắn bó với vận mệnh đất nước. Cộng đồng DN, đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh, phát huy vai trò, sứ mệnh dẫn dắt, tiên phong trong phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập sâu rộng với thế giới.

Thứ hai là Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng DN, doanh nhân phát triển bền vững. Chính phủ ưu tiên hỗ trợ các DN lớn, tiên phong mở rộng ra thị trường quốc tế, xây dựng thương hiệu toàn cầu. Đồng thời, hỗ trợ DN nhỏ phát triển thành DN lớn, DN lớn vươn lên mạnh hơn, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và trở thành DN đa quốc gia.

Thứ ba là bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu, Đảng, Nhà nước mong muốn cộng đồng DN, doanh nhân phát huy truyền thống 80 năm vẻ vang, hào hùng, không ngừng đổi mới, sáng tạo, với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, tiên phong cùng cả nước phấn đấu thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu chiến lược 100 năm mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. DN và doanh nhân được khẳng định là những chiến sĩ kiên cường trên mặt trận kinh tế, cần tiếp tục đổi mới tư duy, tạo sự đồng thuận xã hội và hành động quyết liệt để phát triển mạnh mẽ.

Người đứng đầu Chính phủ kêu gọi cộng đồng DN, doanh nhân đồng hành với Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương thúc đẩy 3 đột phá chiến lược: "Thể chế thông thoáng - hạ tầng thông suốt - doanh nhân thông minh". Đồng thời, tập trung triển khai hiệu quả các chương trình hành động của Chính phủ, thực hiện các quyết sách của Bộ Chính trị về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia; hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả; hoàn thiện pháp luật; phát triển kinh tế tư nhân; đột phá trong giáo dục - đào tạo.

Thủ tướng cũng kêu gọi cộng đồng doanh nhân hợp tác với Chính phủ, các ngành, địa phương, tìm giải pháp đột phá, sáng tạo, nắm bắt thời cơ để không chỉ phát triển bản thân mà còn góp phần vào sự thịnh vượng của đất nước, thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển khu vực, quốc tế. Tinh thần hợp tác dựa trên nguyên tắc "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ", "lắng nghe, thấu hiểu, cùng làm, cùng thắng, cùng phát triển". Với DN FDI, Thủ tướng đề nghị hợp tác chặt chẽ với DN trong nước, đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao, chia sẻ kinh nghiệm quản trị, mở rộng thị trường và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất tặng Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và Ngân hàng Quân đội (MB); trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì tặng Binh đoàn 18 và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 18 DN tiêu biểu.

Khẩn trương hoàn thiện bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn về đường sắt tốc độ cao Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để rà soát, tiếp tục thúc đẩy triển khai dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ đã báo cáo về tình hình xây dựng, ban hành, công bố bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, quy định về đường sắt tốc độ cao. Sau đó, các đại biểu dự họp đã thảo luận nội dung này. Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ đến nay bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đã định hình cơ bản, nhưng so với chỉ đạo xuyên suốt của Thủ tướng tại các văn bản chỉ đạo thì chưa đạt yêu cầu. Do đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan, căn cứ luật pháp và tình hình Việt Nam, thông lệ quốc tế và các tiêu chuẩn ISO, khẩn trương hoàn thiện bộ quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam. Đồng thời, công bố theo thẩm quyền và quy định, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền.

Ông TRẦN KIM CHUNG, Chủ tịch Tập đoàn CT Group: Đi đầu về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo Ngày 12-8 vừa qua, CT Group cũng đạt được đơn hàng xuất khẩu 500 máy bay vận tải không người lái hạng nặng cho Hàn Quốc trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm. Hiện nay, hai bên đang phối hợp rất chặt chẽ và 5 nhà máy của công ty đang gấp rút chuẩn bị đơn hàng này. Đồng thời, chúng tôi có thêm đơn hàng xuất khẩu 100 triệu chip bán dẫn sang Hàn Quốc và đơn hàng này cũng đang được triển khai. Thời gian qua, CT Group tích cực triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo. Thành tựu đạt được là chúng tôi cũng đã khởi công giai đoạn 2 nhà máy chip bán dẫn đầu tiên do Việt Nam hoàn toàn làm chủ công nghệ, ra mắt bản thiết kế chip do 100% kỹ sư Việt Nam phát triển. Ông BRUNO JASPAERT, Tổng Giám đốc Tổ hợp Khu Công nghiệp DEEP C: Việt Nam là "ngôi nhà thứ hai" Việt Nam là đất nước mà tôi rất vui khi gọi là "ngôi nhà thứ hai của tôi". Là nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, chúng tôi nhận được rất nhiều cơ hội và điều kiện thuận lợi. Để đáp lại tình cảm đó, chúng tôi xem đây là quê hương và mong muốn đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của Việt Nam trong những năm tới. Tôi cam kết với người dân Việt Nam là sẽ mang tất cả kỹ năng, hiểu biết và kinh nghiệm mà chúng tôi có, để cùng nhau xây dựng đất nước giàu mạnh hơn.



