Mạng xã hội

Cộng đồng mạng dậy sóng trước clip TikToker nổi tiếng đánh vợ đang bế con nhỏ

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Người phụ nữ bị đánh đã đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội cho thấy các vết thương ở trán, tay, chân và nhiều vị trí khác trên cơ thể.

Cộng đồng mạng mới đây xôn xao trước đoạn video do P.N. - vợ của TikToker khá nổi tiếng T.P. - đã đăng tải trên TikTok, ghi lại cảnh hai người xảy ra tranh cãi gay gắt.

Trong video, khi P.N. đang bế con nhỏ trên tay, T.P. liên tục có thái độ nạt nộ, lao tới khiến người phụ nữ hoảng sợ, bật khóc. Sau đó, nam TikToker được cho là đã vung tay đánh vào mặt vợ và buông lời xúc phạm.

P.N. cũng đăng tải hình ảnh cho thấy các vết thương ở trán, tay, chân và nhiều vị trí khác trên cơ thể.

Trên TikTok, cô viết: "Chắc mình phải là kẻ thù chứ không thể là vợ chồng được. Bởi không ai mang cái hành động và vẻ mặt này với vợ con mình cả. Hãy nhớ ngày mình đuổi vợ con ra khỏi nhà, nhớ ngày anh đánh vợ sái quai hàm mà không để ai lên cứu nhé".

Đoạn video nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ, thu hút gần 21 triệu lượt xem và hơn 600.000 lượt tương tác. Phần lớn ý kiến bày tỏ sự phẫn nộ, lên án hành vi của nam TikToker.

Cộng đồng mạng phẫn nộ trước vụ TikToker đánh vợ: Hành vi bạo lực gia đình 2026 - Ảnh 1.

Nam TikToker không chỉ đánh vợ mà còn buông lời xúc phạm

Nhiều người cho biết không khỏi bất ngờ bởi hình ảnh trong video trái ngược hoàn toàn với hình tượng hài hước, thường xuyên đóng vai gia trưởng mà T.P. xây dựng trong các clip trước đó nhưng bây giờ lại áp dụng vào chính trong gia đình của mình.

Về phía T.P., trên kênh TikTok có gần 600.000 người theo dõi, nam TikToker ban đầu tắt tính năng bình luận và không đưa ra phản hồi. Đến tối 23-2, tài khoản này không còn hiển thị trên nền tảng.

Đáng chú ý, kênh TikTok của một hãng điện thoại nổi tiếng H., nơi T.P. từng tham gia đóng các clip quảng bá, bị người dùng tràn vào bình luận, yêu cầu làm rõ và bày tỏ thái độ trước vụ việc.

Trước đó, P.N. đã đăng tải bài viết "bóc phốt" T.P. trên Facebook. Qua các ảnh chụp màn hình tin nhắn được chia sẻ, cả hai được cho là đã ly hôn khoảng một tháng.

Ở phần bình luận, P.N. tiếp tục công khai thêm các tin nhắn, tố T.P. có hành vi ngoại tình.

Hiện cả hai phía chưa có phát ngôn chính thức thêm về sự việc.

Tin liên quan

TikToker "Thế Lòng Se Điếu" xin lỗi vì bộ lòng "chỉ 25-27 m" chứ không dài 40 m

TikToker "Thế Lòng Se Điếu" xin lỗi vì bộ lòng "chỉ 25-27 m" chứ không dài 40 m

(NLĐO) - Ông Ngô Quyền Thế (cộng đồng mạng gọi là TikToker "Thế Lòng Se Điếu") lên tiếng xin lỗi khán giả xem video với lý do bộ lòng xe điếu chỉ dài 25-27 m.

TikToker Lê Tuấn Khang kể về thời làm video chưa tới 100 view

(NLĐO) – Lê Tuấn Khang đang sở hữu hàng loạt video có hàng trăm triệu view và có 13,3 triệu người theo dõi trên TikTok.

Vụ TikToker "Cún Bông" bị bắt vì trốn thuế: Hồi chuông cảnh tỉnh cho người kinh doanh online

(NLĐO) - Chi cục Thuế khu vực I nêu rõ vụ án trên là hồi chuông cảnh tỉnh đối với các tổ chức, cá nhân, những người nổi tiếng có ảnh hưởng trên mạng xã hội

cộng đồng mạng Tiktoker mạng xã hội
