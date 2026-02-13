HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

TikToker “Tuấn ve” bị bắt

Như Quỳnh

(NLĐO) - Cơ quan công an đã khám xét nơi ở, bắt giữ TikToker “Tuấn ve”.

Ngày 13-2, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Thái Nguyên) vừa triệt phá đường dây nhập lậu xe mô tô phân khối lớn, theo đó bắt giữ Lê Anh Tuấn (tên gọi khác là Tuấn "Ve", một TikToker khá có tiếng).

- Ảnh 1.

Cơ quan công an đọc lệnh bắt giữ Lê Anh Tuấn, tức Tuấn "ve". Ảnh: Công an cung cấp

Theo đó, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Thái Nguyên) đã phá Chuyên án 2206H, bóc gỡ đường dây nhập lậu xe mô tô phân khối lớn, hợp thức hóa nguồn gốc xe máy bị cấm nhập vào thị trường Việt Nam.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện, làm rõ các đối tượng có liên quan đến đường dây nhập lậu xe mô tô gồm: Lê Anh Tuấn (tên gọi khác là Tuấn "Ve", SN 1981, nơi ở ngõ 45, phố Cự Lộc; tổ 7B, phường Thanh Xuân, Hà Nội) và Đoàn Thế Hải (SN 1992, nơi ở số 18, Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn, Hà Nội).

Ngày 6-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã phối hợp với các đơn vị có liên quan thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc của các đối tượng trên địa bàn TP Hà Nội.

Quá trình khám xét, cơ quan công an đã thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật, tài sản khác có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

- Ảnh 3.

Tang vật của vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Được biết, Lê Anh Tuấn là đối tượng khá nổi tiếng trên mạng xã hội. Tài khoản Tiktok "Tuấn ve 1981" hiện có 234.000 người theo dõi.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục mở rộng, điều tra.

Tin liên quan

Bắt TikTok “nguyễn thị nga” về 2 tội danh

Bắt TikTok “nguyễn thị nga” về 2 tội danh

(NLĐO) - Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, TikTok “nguyễn thị nga” bị bắt.

Quyết định bất ngờ của TikTok Shop ngay trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

(NLĐO) - TikTok Shop cho biết quyết định điều chỉnh phí được đưa ra sau quá trình đánh giá toàn diện về hiệu quả vận hành hệ sinh thái và tiềm năng thị trường.

Mâu thuẫn trên mạng xã hội TikTok, 13 thanh thiếu niên từ Hải Phòng sang Quảng Ninh hỗn chiến

(NLĐO)- Mâu thuẫn trên mạng xã hội TikTok, nhóm thanh niên Hải Phòng mang hung khí sang Quảng Ninh hỗn chiến.

mạng xã hội Tuấn ve Tiktoker trốn thuế nhập lậu buôn lậu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo