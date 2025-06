Cộng đồng người Việt tại Israel vẫn an toàn, một gia đình bị ảnh hưởng nhẹ

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại địa bàn, đại diện Đại sứ quán Việt Nam cho biết đa số người Việt tại Israel vẫn sinh hoạt bình thường, tâm lý ổn định và không có thương vong. Tuy nhiên, gia đình một phụ nữ Việt có chồng là người Israel ở Ramat Gan, gần Tel Aviv bị ảnh hưởng nhẹ do sức ép từ vụ nổ khiến toàn bộ kính cửa sổ, cửa chớp bị vỡ.

Một vụ nổ tại Tel Aviv lúc gần nửa đêm 13-6 (giờ địa phương). Ảnh: AP

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đang tiếp tục theo dõi sát tình hình, sẵn sàng hỗ trợ công dân trong trường hợp khẩn cấp.

Đại sứ quán cũng lưu ý cộng đồng người Việt theo dõi sát sao các thông báo cập nhật từ Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa và luôn sẵn sàng vào nơi trú ẩn khi có tín hiệu cảnh báo.

Hiện cộng đồng người Việt được khuyến cáo giữ bình tĩnh, tuân thủ hướng dẫn của chính quyền sở tại, và hạn chế di chuyển đến các khu vực nguy hiểm. Trong trường hợp khẩn cấp, cần sự hỗ trợ và cần biết các thông tin về các phương án bảo hộ công dân, đề nghị công dân Việt Nam liên hệ qua đường dây nóng của Đại sứ quan sau: +972-55-502-5616, +972-52-727-4248, +972-50-878-3373.

Số liệu của truyền thông Israel cho biết ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 63 người bị thương sau các đợt tấn công trả đũa bằng tên lửa đạn đạo của Iran nhằm vào Israel trong đêm 13, rạng sáng 14-6 (theo giờ địa phương).

Trước những diễn biến căng thẳng leo thang giữa Israel và Iran, Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam không đến Israel và Iran trừ trường hợp thật sự cần thiết.

Trong giai đoạn hiện nay, công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Israel và Iran cần tuân thủ các quy định và hướng dẫn về các biện pháp bảo vệ an ninh, an toàn của chính quyền sở tại; thường xuyên giữ liên hệ và theo dõi sát thông tin cảnh báo của Bộ Ngoại giao và các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Israel và Iran; lên phương án chuẩn bị sơ tán an toàn người và tài sản đến nước thứ 3 hoặc về Việt Nam.

Ngày 13-6, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước những căng thẳng leo thang gần đây tại khu vực Trung Đông, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ: "Việt Nam quan ngại sâu sắc trước tình hình căng thẳng hiện nay tại khu vực Trung Đông và lên án các hành động leo thang nguy hiểm, sử dụng vũ lực, vi phạm luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, vi phạm chủ quyền của các quốc gia.

Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, không có các hành động leo thang căng thẳng, giải quyết các bất đồng bằng các biện pháp hòa bình, tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế, Hiến chương và các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho các đàm phán hoà bình đang diễn ra, vì an ninh, an toàn, hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới".