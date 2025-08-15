HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Công khai số hotline 2 lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông khu vực 1- TP HCM

Thanh Thảo

(NLĐO) - Việc công khai số hotline để tiếp nhận ý kiến phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

Ngày 15-8, đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP HCM cho biết từ hôm nay đơn vị chính thức công khai số điện thoại hotline của 2 phó trưởng phòng phụ trách khu vực 1.

Theo đó, số hotline của thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga là 0908549199; thượng tá Phạm Quang Trưởng là 0908934599.

Công khai số hotline 2 lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông khu vực 1- TP HCM- Ảnh 1.

Cảnh sát giao thông khu vực 1 hướng dẫn người dân thủ tục hành chính

Việc công khai này nhằm để tiếp nhận ý kiến phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến những công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giải quyết thủ tục hành chính của lực lượng cảnh sát giao thông tại khu vực 1- TP HCM.

Mọi phản ánh, người dân, doanh nghiệp gửi qua tin nhắn SMS hoặc Zalo số hotline nói trên để kịp thời tiếp nhận và giải quyết.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP HCM- khu vực 1 (quản lý 36 xã phường khu vực Bình Dương cũ) có trụ sở chính đặt tại số 99, đường Lê Hồng Phong nối dài, khu phố Định Hòa 1, phường Chánh Hiệp, TP HCM.

Hai phó trưởng phòng phụ trách gồm thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga và thượng tá Phạm Quang Trưởng.

Ngoài ra, tại khu vực Bình Dương cũ còn có Trạm Cảnh sát giao thông Quốc lộ 13 (số 99, đường Lê Hồng Phong nối dài, khu phố Định Hòa 1, phường Chánh Hiệp, TP HCM); Đội Cảnh sát giao thông số 1 (đường ĐH 415, ấp suối Sâu, xã Bắc Tân Uyên, TP HCM); Đội Cảnh sát đường thủy (đường Phan Bội Châu, khu phố 6, phường Thủ Dầu Một, TP HCM).


Tin liên quan

TP HCM: Người dân khu vực Bình Dương (cũ) cần lưu ý gì khi làm hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe?

TP HCM: Người dân khu vực Bình Dương (cũ) cần lưu ý gì khi làm hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe?

(NLĐO) - Cảnh sát giao thông TP HCM thông báo đổi điểm tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính Bình Dương (cũ) qua trụ sở chính ở phường Chánh Hiệp

CSGT TP HCM nói về kế hoạch tổ chức thi sát hạch lái xe cho người dân ở khu vực Bình Dương cũ

(NLĐO) - Bình quân mỗi ngày, PC08 TP HCM khu vực Bình Dương (cũ) tổ chức ít nhất 2 hội đồng, giải quyết gần 1.000 hồ sơ, ưu tiên những hồ sơ tồn trước

Lãnh đạo phường Bình Dương, TP HCM cùng người dân tham gia hoạt động ý nghĩa

(NLĐO) - 350 người ở phường Bình Dương đã tham gia hiến máu, góp phần quan trọng vào việc bổ sung nguồn máu dự trữ cho hơn 150 bệnh viện trên địa bàn TP HCM

