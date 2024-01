Công nghệ "chấm điểm tín dụng" cho ô tô cũ

Tại cuộc thi Digital Data For Life (Dữ liệu với cuộc sống), do Bộ Công an và Đại học Bách khoa Hà Nội vừa phối hợp tổ chức, nhóm KINO, thuộc Công ty CP KALAPA, đã mang đến nền tảng Vehicle Facts (VF) - nền tảng cung cấp thông tin phương tiện giao thông.

Nền tảng cung cấp thông tin phương tiện giao thông của nhóm KINO thuộc Công ty Cổ phần KALAPA xếp hạng 4 trong Top 5 những bài thi xuất sắc nhất tại cuộc thi Digital Data For Life (Dữ liệu với cuộc sống). Ảnh: BTC

Vehicle Facts cho phép người dùng truy vấn các thông tin về ô tô đã qua sử dụng và đưa ra "điểm tín dụng" cụ thể cho từng xe. Các nhóm thông tin Vehicle Facts cung cấp gồm: tra cứu thông tin xe hơi: lịch sử, tình trạng hiện tại và khả năng sử dụng xe trong tương lai; người dùng nhập số VIN của xe và trả phí dịch vụ là có thể nhận được báo cáo về tình trạng xe. Dữ liệu xe minh bạch và chính thống: thông tin này được thu thập từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, gồm dữ liệu của các cơ quan nhà nước, các công ty bảo hiểm và các trung tâm sửa chữa ô tô. Tích hợp API: dịch vụ tích hợp thông tin vào hệ thống sẵn có cho các bên bảo hiểm, mua bán xe… Hệ thống các ứng dụng dữ liệu: điểm số xe, định giá xe, phát hiện bất thường...



Giao diện giải php1 "chấm điểm tín dụng ô tô cũ" Vehicle Facts

Vehicle Facts xây dựng một cơ chế hoạt động mà ở đó người bán, người mua, các cơ sở, trung tâm sửa ô tô, các tổ chức bảo hiểm và cả cơ quan quản lý nhà nước có thể tương tác, trao đổi thường xuyên giữa các nguồn dữ liệu, để phục vụ những nhu cầu thực tiễn của người dùng trong đời sống.