Công nghệ phim trường ảo giúp giảm 40% chi phí làm phim

Theo các nhà chuyên môn, phim trường ảo (Virtual Production) là sự pha trộn giữa làm phim truyền thống với hệ thống công nghệ mô phỏng hình ảnh CGI theo thời gian thực và công nghệ kỹ thuật số, tạo ra môi trường tương tác, hấp dẫn để kể chuyện bằng hình ảnh. Công nghệ này phát triển trong ngành phim thế giới, được áp dụng từ các loạt phim: "Mandalorian", "House of the Daragon", "Percy Jackson and the Olympians"... cũng như phim điện ảnh: "Thor: Love and Thunder", "Barbie", "Megalopolis"...



Ở Việt Nam, công nghệ này hiện vẫn còn mới lạ, chỉ một số phim điện ảnh đã sử dụng trong một số cảnh quay như: "Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh", "Lật mặt 7: Một điều ước", "Người mặt trời"... Riêng với lĩnh vực video ca nhạc (MV), quảng cáo thì công nghệ này khá thông dụng.

Ông Abir Aich - Phó Chủ tịch điều hành Học thuật, Nội dung và Công nghệ Tập đoàn Aptech toàn cầu - cho rằng phim trường ảo giúp tiết kiệm thời gian và chi phí, giảm nhu cầu về địa điểm thực tế. Phim trường ảo có thể tạo ra các cảnh quay ảo, hình dung trước cảnh quay theo thời gian thực, tiết kiệm chi phí thuê địa điểm. Đoàn phim có thể quay 5-7 bối cảnh chỉ trong 1 ngày, có thể quay được các cảnh lên rừng, xuống biển. Nếu quay bối cảnh thật, đoàn phim phải đưa cả ê-kíp đông người đến nơi cần quay và hoàn toàn bị động bởi vấn đề thời tiết cùng những yếu tố bất ngờ khác nhưng với phim trường ảo thì không lo ngại vấn đề này.

Ông Trần Hoàng Hải, nhà sáng lập và giám đốc điều hành LumiGrade, giới thiệu công nghệ phim trường ảo tại hội thảo

"So với việc quay ở bối cảnh thật thì quay ở phim trường ảo giúp đoàn phim giảm khoảng 30% - 40% chi phí. Tuy nhiên, nhà làm phim phải tốn nhiều thời gian hơn cho khâu tiền kỳ" - ông Trần Hoàng Hải, nhà sáng lập và giám đốc điều hành LumiGrade, nhận xét.

Những người trong cuộc cho rằng hiện nay, nhiều nhà làm phim vẫn chưa hiểu rõ về công nghệ phim trường ảo nên còn e ngại. Sự hiểu biết chưa đồng bộ từ khâu biên kịch, đạo diễn, đạo diễn hình ảnh, nhà sản xuất... trong ê-kíp làm phim với công nghệ cũng là một thách thức.

Theo nhiều chuyên gia, các nhà làm phim cần sớm tận dụng công nghệ phim trường ảo để tăng sáng tạo trong phim Việt, phù hợp dòng chảy của điện ảnh thế giới.