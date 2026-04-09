HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Công nghệ tuyệt mật giúp Mỹ giải cứu phi công F-15 tại Iran

Tường Như

(NLĐO) - CIA lần đầu sử dụng thiết bị tuyệt mật “Ghost Murmur” dò nhịp tim để xác định vị trí và giải cứu phi công Mỹ mắc kẹt sâu trong lãnh thổ Iran.

Phi công Mỹ bị bắn rơi tại Iran, được biết đến với mật danh "Dude 44 Bravo", là sĩ quan điều khiển vũ khí trên tiêm kích F-15E Strike Eagle bị bắn hạ hôm 3-4 ở khu vực phía Tây Nam TP Isfahan.

Trước khi ẩn náu, viên sĩ quan đã kích hoạt thiết bị phát tín hiệu khẩn cấp, song lực lượng cứu hộ vẫn không thể xác định chính xác vị trí của người này trong khu vực rộng lớn và khắc nghiệt.

Bước ngoặt của chiến dịch đến khi Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) triển khai "Ghost Murmur" – công nghệ được cho là có khả năng phát hiện tín hiệu điện từ cực yếu phát ra từ nhịp tim con người.

Theo New York Post, thiết bị này sử dụng kỹ thuật đo từ trường lượng tử, kết hợp với trí tuệ nhân tạo để lọc nhiễu và xác định chính xác vị trí mục tiêu. Nhờ đó, lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã tìm thấy và đưa viên sĩ quan ra khỏi khu vực nguy hiểm trước rạng sáng 5-4.

Công nghệ tuyệt mật giúp Mỹ giải cứu phi công bị bắn rơi tại Iran - Ảnh 1.

Tiêm kích F-15E Strike Eagle. Ảnh: AP

Theo các nguồn tin, công nghệ này do bộ phận Skunk Works của tập đoàn Lockheed Martin phát triển, từng được thử nghiệm trên trực thăng Black Hawk và có thể được tích hợp trong các nền tảng quân sự hiện đại như tiêm kích F-35 trong tương lai.

Một nguồn tin mô tả khả năng của hệ thống này giống như nghe thấy một giọng nói trong sân vận động khổng lồ, cho phép phát hiện dấu hiệu sự sống trong phạm vi hàng trăm km vuông, đặc biệt hiệu quả ở môi trường ít nhiễu điện từ như sa mạc hoặc vùng núi hoang vắng.

Tuy vậy, "Ghost Murmur" cũng có những hạn chế nhất định. Công nghệ này hoạt động tối ưu trong điều kiện môi trường "sạch", ít tín hiệu gây nhiễu và đòi hỏi thời gian xử lý dữ liệu đáng kể.

Giới chức Mỹ chưa chính thức xác nhận chi tiết về thiết bị này, song Giám đốc CIA John Ratcliffe cho biết cơ quan của ông đã sử dụng những công nghệ tinh vi mà không cơ quan tình báo nào khác sở hữu trong chiến dịch giải cứu.

Vụ việc được ví như tìm một hạt cát giữa sa mạc nhưng đã kết thúc thành công nhờ sự kết hợp giữa huấn luyện sinh tồn của phi công và bước tiến công nghệ quân sự mới.

VIDEO AI: Mỹ đã thực hiện chiến dịch giải cứu phi công như thế nào? Nguồn: Al Jazeera

 

Tin liên quan

Chiến sự Trung Đông ngày 9-4: Israel tăng cường không kích Lebanon, khí tài Mỹ vẫn ở khu vực

Mỹ trí tuệ nhân tạo CIA Iran F-15E
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo