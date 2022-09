Cụ thể, nhà sản xuất iPhone cho biết họ sẽ tăng giá ứng dụng trên App Store ở khắp châu Âu và một số thị trường châu Á, trong đó có Việt Nam. Việc tăng giá này dự định sẽ được áp dụng kể từ ngày 5-10-2022, theo The Verge.

Tất cả các quốc gia sử dụng đồng Euro cùng với Thụy Điển, Hàn Quốc, Chile, Ai Cập, Malaysia, Pakistan, Việt Nam và Nhật Bản sẽ bị ảnh hưởng bởi việc tăng giá của Apple.

Theo phụ lục hướng dẫn của Apple, mức giá mới trên App Store sẽ được chia làm 87 bậc. Bậc 0 là các ứng dụng miễn phí, tức không thu tiền người dùng. Những ứng dụng thuộc bậc 1 sẽ cộng thêm 25.000 đồng và cao nhất sẽ tăng 24,9 triệu đồng.

Apple cho biết mức giá điều chỉnh trong bảng hướng dẫn chưa bao gồm thuế. Ảnh: Apple

"Apple không giải thích cụ thể lý do tại sao giá lại tăng giá. Tuy nhiên, việc đồng euro và yen (Nhật Bản) giảm so với đồng USD thời gian qua, cho thấy điều này được thúc đẩy bởi những biến động tiền tệ bị ảnh hưởng bởi lạm phát và chi phí năng lượng tăng" - chuyên trang công nghệ The Verge nhận định.

Việc thay đổi giá ứng dụng trên App Store diễn ra chỉ vài tuần sau khi Apple tăng giá các mẫu iPhone 14 và Apple Watch Series 8 mới tại nhiều thị trường bên ngoài nước Mỹ.

iPhone 14 hiện có giá 849 bảng ở Anh, trong khi iPhone 13 bắt đầu ở mức 779 bảng vào năm ngoái. Thực tế, giá iPhone đã tăng từ 909 euro lên 1,019 euro ở Ireland và mức giá tương tự có thể được tìm thấy trên khắp các cửa hàng ở Châu Âu.