Chiều nay 19-8, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) phối hợp cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức buổi họp báo công bố giải thưởng "Sản phẩm Công nghệ số Make in Vietnam 2020".

Đại diện Bộ TT-TT cho biết "Make in Vietnam" là slogan được tạo ra với mục đích thúc đẩy ngành công nghiệp ICT Việt Nam. Thông điệp này là một cách chơi chữ so với cụm từ "Made in Vietnam" nhằm nhấn mạnh vào sự chủ động sáng tạo, thiết kế các sản phẩm công nghệ cao của người Việt.

Vì vậy, các sản phẩm được tôn vinh sẽ phải thỏa mãn 2 tiêu chí, đó là thiết kế, sáng tạo tại Việt Nam và đã ứng dụng trong thực tế để giải các bài toán Việt Nam. Đối tượng tham gia giải thưởng là các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Giải thưởng "Sản phẩm Công nghệ số Make in Vietnam 2020" là hoạt động nằm trong "Diễn đàn phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam". Đây cũng là nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ đặt ra tại Chỉ thị số 01/2020 về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.

Theo Bộ TT-TT, giải thưởng nhằm thúc đẩy, khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ nghiên cứu, sáng tạo các sản phẩm công nghệ số, giải các bài toán Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cùng các đại biểu bấm nút khởi động giải thưởng Công nghệ số Make in Vietnam 2020 - Ảnh: Giang Phạm

Giải thưởng cũng nhằm tôn vinh các sản phẩm công nghệ số xuất sắc có giá trị thực tế, góp phần phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, kiến tạo quốc gia số, đồng thời quảng bá các sản phẩm công nghệ số Make in Vietnam tới đông đảo doanh nghiệp và người dân.

Đáng chú ý, ngoài cúp và giấy chứng nhận, các doanh nghiệp đạt giải thưởng sẽ được quyền khai thác logo Make in Vietnam trong hoạt động tiếp thị, kinh doanh và Bộ TT-TT sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp giới thiệu tới các quỹ đầu tư, quảng bá và thương mại hóa sản phẩm.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại lễ công bố

Phát biểu tại lễ phát động, Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng cho biết nếu không có Make in Vietnam thì Việt Nam khó có thể trở thành một nước phát triển. Nếu không Make in Vietnam thì Việt Nam sẽ không thể đi ra nước ngoài, không thể có những đóng góp cho sự phát triển của nhân loại.

Bộ trưởng TT-TT cho rằng điểm thuận lợi của Make in Vietnam là các doanh nghiệp ICT trong nước đã có một thời gian dài làm gia công cho nước ngoài, thậm chí có cả những công ty đã từng thiết kế thuê module hay các sản phẩm trọn vẹn.



"Nếu chỉ nhìn vào thực trạng công nghệ cao của Việt Nam chưa xuất hiện nhiều mà đánh giá không cạnh tranh được với nước ngoài thì sẽ mãi mãi không phát triển được. Ngược lại, cần xem việc chưa có nhiều sản phẩm công nghệ nội địa là cơ hội để phát triển sản phẩm của mình" - ông Nguyễn Mạnh Hùng gợi mở.

Bộ trưởng TT-TT nhấn mạnh thị trường 100 triệu dân là thế mạnh cạnh tranh quan trọng nhất của doanh nghiệp Việt, bởi không ai hiểu người Việt Nam, hiểu nhu cầu Việt Nam hơn chính người Việt Nam.

Vì thế các doanh nghiệp công nghệ số cần tự chủ động, không trông chờ vào các chính sách, cơ chế mà hay cần tập trung nghiên cứu, sáng tạo ra các sản phẩm, giải pháp đáp ứng được nhu cầu của thị trường 100 triệu dân.

"Sản phẩm công nghệ số Make in Vietnam 2020" là giải thưởng cao nhất trong ngành. Đây là lần tiên một giải thưởng được tổ chức nhằm tôn vinh, khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ nghiên cứu, sáng tạo các sản phẩm công nghệ số để giải bài toán Việt Nam" - Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, đồng thời khẳng định Bộ TT-TT sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc quảng bá, hỗ trợ kết nối thị trường, xây dựng khung pháp lý, kết nối các nhà đầu tư để các sản phẩm công nghệ số có thị trường rộng lớn hơn và đi xa hơn.

Một ý nghĩa nữa theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng là các sản phẩm Make in Vietnam xuất sắc sẽ là trụ cột trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia, góp phần thực hiện sứ mệnh đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển về kinh tế số.

Tại buổi họp báo, T.S. Mai Liêm Trực - Chủ tịch hội đồng giám khảo cho biết việc chấm giải được thực hiện theo quy chế do Ban tổ chức quy định và sự xuất hiện của nhiều tập đoàn lớn trong hội đồng giám khảo cũng sẽ giúp ngăn chặn hành vi lũng đoạn.

Về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ TT-TT Phan Tâm cho biết quá trình chấm giải sẽ được livestream trực tiếp trên mạng. Theo đó, các doanh nghiệp tham gia có thể theo dõi quá trình chấm, trao đổi, thảo luận của các thành viên trong hội đồng.

Còn theo Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin (Bộ TT-TT) Nguyễn Thiện Nghĩa, phương châm cơ bản của giải thưởng là tuyên dương những sản phẩm thiết kế sáng tạo tại Việt Nam, giải quyết bài toán Việt Nam. Vì vậy tất cả các doanh nghiệp FDI nếu có sản phẩm đáp ứng 2 tiêu chí này đều có thể đăng ký tham dự giải thưởng.