Drone trở thành xu hướng thịnh hành vào những năm 2000. Tuy nhiên, khi đó nó chỉ như món đồ chơi dễ bay và lắc lư với pin sẽ hết trong vài phút.

Công ty Jetson (Thụy Điển) mới đây đã cho bán mẫu Drone thế hệ tiên tiến đầu tiên có tên Jetson ONE, có giá 92.000 USD. Đã có khoảng 320 đơn hàng đặt mua Jetson ONE với mục đích làm phương tiện bay cá nhân.

Jetson ONE được làm bằng nhôm nhẹ và sợi carbon, có thể chở được một người. Trong đoạn video mà Jetson cung cấp cho thấy máy bay bay dọc vùng nông thôn Ý ở độ cao khoảng 6 m so với mặt đất. Việc biến Drone thành máy bay cá nhân hoàn toàn khả thi, bởi các thiết kế hướng tới sự an toàn cho người ngồi trên. Khi một cánh quạt bị hỏng nó vẫn còn những cánh quạt khác hoạt động.

Các Drone của một số công ty được trang bị "dù đạn đạo" giúp người ngồi trên có thể bung dù thoát ra ngoài khi gặp sự cố. Hạn chế của "dù đạn đạo" ở chỗ buộc Drone phải bay ở độ cao tối thiểu 30 m. Còn chiếc Jetson ONE có thể bay thấp hơn nhưng nếu gặp nạn vẫn có thể tự bung "lồng cuộn" giúp chủ nhân an toàn.

Video chiếc Jetson ONE bay thử nghiệm ở vùng nông thôn Ý. Nguồn: Jetson

Cùng với Drone, hàng chục công ty trên toàn thế giới hiện đang chế tạo các phương tiện "cất và hạ cánh thẳng đứng bằng điện" (eVTOL). Mục tiêu của họ trong 10 năm tới có thể giúp chúng ta di chuyển từ trung tâm thành phố đến sân bay một cách dễ dàng và nhanh chóng. Điểm ưu việt của eVTOL hơn hẳn máy bay là chúng không cần đường băng và được hướng dẫn bằng phần mềm nên phi công cũng không cần nhiều kỹ năng.

Các thí nghiệm về ôtô bay không người lái cũng đã và đang được nhiều công ty thử nghiệm. "Tuy nhiên, việc Drone trở thành phương tiện bay cá nhân hiện đang trở nên khả dĩ hơn cả" - Tạp chí Wired của Mỹ nhận định.