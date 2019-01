Tăng cường an ninh mạng dịp Tết Nguyên đán

Hợp tác bảo vệ an ninh mạng cho Việt Nam

Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia Việt Nam (NCSC - thuộc Cục An toàn thông tin) và Công ty an ninh mạng toàn cầu Kaspersky Lab vừa ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) nhằm đưa ra các giải pháp cho những thách thức về an ninh thông tin trong nước, cũng như hỗ trợ nâng cao năng lực bảo mật mạng của Chính phủ Việt Nam.

Theo đó Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia là cơ quan đóng vai trò trung tâm trong giám sát và hỗ trợ các cá nhân, DN, Chính phủ và hệ thống thông tin cơ quan nhằm đảm bảo an toàn thông tin; quản lý cơ sở dữ liệu thông tin và hệ thống kỹ thuật để đảm bảo an ninh mạng cho Chính phủ và cơ quan hành pháp.

Thông qua ký kết với Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia, Kaspersky Lab sẽ chia sẻ chuyên môn và kinh nghiệm về bảo mật, chia sẻ thông tin và dữ liệu liên quan thông qua NCSC, hỗ trợ lẫn nhau trong các cuộc điều tra tội phạm mạng theo hướng dẫn và giám sát của NCSC và các cơ quan liên quan…