Thông tin trên do tổ chức phi lợi nhuận Mozilla (Mỹ) cung cấp và được chuyên trang công nghệ The Register đăng tải hôm 26-2.

Theo đó, Mozilla khẳng định nhiều ứng dụng hàng đầu - bao gồm cả TikTok, Facebook hay Twitter - vốn đều được dán nhãn "an toàn" trên cửa hàng Google Play nhưng thực tế lại "không an toàn" như… quảng cáo.

"Được gắn nhãn an toàn trên cửa hàng Google Play sẽ khiến bạn tin rằng cả TikTok và Twitter đều không chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với bên thứ ba. Tuy nhiên, chính sách bảo mật của các ứng dụng này đều nêu rõ rằng chúng chia sẻ thông tin người dùng với các nhà quảng cáo, nhà cung cấp dịch vụ internet, nền tảng và nhiều loại hình công ty khác" - Tổ chức Mozilla khẳng định.

Không phải mọi ứng dụng được gắn nhãn "an toàn" trên cửa hàng Google Play đều "an toàn". Ảnh: Google

Để đưa ra kết luận trên, nhóm chuyên gia của Mozilla đã tập trung vào việc nghiên cứu đánh giá "quyền riêng tư" đối với 40 ứng dụng, trong tổng số khoảng 2,7 triệu ứng dụng hiện có trên cửa hàng Google Play. Lưu ý thêm rằng trong số 40 ứng dụng đó có 20 ứng dụng miễn phí và 20 ứng dụng thu phí người dùng.

Chuyên gia của Mozilla khẳng định chỉ khoảng 15% ứng dụng gắn nhãn "an toàn" trên cửa hàng Google Play "thực sự an toàn", 40% "kém an toàn" và số còn lại "không an toàn".

Nghiên cứu cũng chỉ 6 trong số 20 ứng dụng miễn phí hàng đầu trên cửa hàng Google Play được đánh giá "kém" - bao gồm Facebook, Messenger, SnapChat, Facebook Lite và Twitter...