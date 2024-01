Công nhân ăn Tết lớn nhờ trúng "Giải đặc biệt"

Mới đây, 300 gia đình CNVC-LĐ khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết cũng đã tham dự Chương trình "Tết sum vầy - Xuân tri ân" do LĐLĐ quận 12, TP HCM tổ chức.

Tại Chương trình, sau các tiết mục chúc Tết, chứng kiến nghi thức cắt bánh, rót rượu khai xuân, văn nghệ, ăn nhẹ, nhận quà tặng… các gia đình đều hứng khởi nán lại đến phút cuối để dự chương trình bốc thăm trúng thưởng với các phần quà giá trị như tủ lạnh, lò vi sóng, nồi cơm điện...

Bà Nguyễn Thị Ngoãn, Chủ tịch LĐLĐ quận 12, TP HCM trao giải thưởng cho người lao động (Ảnh: MAI CHI)

Lần đầu tiên tham gia chương trình cùng chồng và con gái hơn 6 tháng tuổi, vượt qua 299 gia đình, chị Huỳnh Kim Hiền, nhân viên Công ty CP Thực phẩn an toàn Long Quân, đã may mắn trung giải nhất của chương trình bốc thăm may mắn là một chiếc tủ lạnh Sharp 224 lít.

Gia đình chị Huỳnh Kim Hiền bên giải nhất chương trình bốc thăm may mắn (Ảnh: MAI CHI)

Địu con lên nhận giải thưởng, vợ chồng chị Hiền không dấu được niềm vui và hạnh phúc với "lộc" khủng đầu năm. "Đầu năm có lộc báo hiệu một năm mới may mắn và thuận lợi. Tôi hy vọng cuộc sống và công việc của gia đình tôi sẽ tốt đẹp hơn trong năm mới"- chị Hiền hy vọng.

Thời gian qua. chị Hiền nghỉ thai sản, công việc của chồng chị là nhân viên công ty xây dựng, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế công việc cũng không mấy thuận lợi, lại ở trọ, có con nhỏ nên cuộc sống khá khó khăn.



Chương trình quay số may mắn tại buổi họp mặt cuối năm của Công ty TNHH May Mặc Triple Việt Nam (Clip: MAI CHI)

Hạnh phúc không kém là chị Hồ Thủy Thùy Nhung, công nhân Công ty TNHH May mặc Triple Việt Nam (huyện Củ Chi, TP HCM), khi trúng giải nhất là một chiếc xe máy Wave Blande tại chương trình họp mặt cuối năm của công ty.

Chị Nhung từng làm việc tại công ty 5 năm, năm nào công ty cũng tổ chức bốc thăm trúng thưởng nhưng chưa khi nào chị trúng giải. Vì lý do cá nhân chị nghỉ việc về quê một thời gian, vừa xin vào làm lại hơn 3 tháng thì may mắn trúng giải.

"Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên từ trước đến nay ba tôi đều đi xe đạp. Khi lên Thành phố làm công nhân, tôi tự nhủ ráng gom góp để mua tặng ba chiếc xe máy nhưng mãi không thể thực hiện được vì thu nhập eo hẹp. Vậy nên, đầu chương trình tôi ước ao trúng được cái xe máy để mang về quê làm quà Tết cho ba tôi, không ngờ điều ước đã thành hiện thực. Tôi vui không thể tả được. Tôi tin ba tôi cũng sẽ rất vui khi nhận món quà này. Năm nay gia đình tôi ăn Tết lớn" - chị Nhung hào hứng nói.

Chị Hồ Thủy Thùy Nhung sẽ dành tặng giải thưởng cho ba mình (Ảnh: MAI CHI)

Với gia đình anh Huỳnh Thanh Phong, công nhân Công ty CP Dược phẩm An Thiên, nhờ nhận được giải thưởng là 20 triệu đồng (tiền mặt - giải Nhì) tại buổi tiệc tất niên nên Tết năm nay không còn lo lắng về các khoản chi tiêu. Làm việc 7 năm tại công ty, đây là lần đầu tiên anh may mắn trúng giải thưởng lớn như vậy nên đã hơn một tuần trôi qua, anh vẫn chưa hết vui mừng.

Anh Huỳnh Thanh Phong (bên trái) may mắn nhận giải nhì 20 triệu đồng tại tiệc tất niên của công ty (Ảnh: THANH NGA)

Anh cho biết cả gia đình đang ở trọ, các von còn nhỏ, vợ cũng là công nhân nhưng thu nhập khá thấp (chỉ xấp xỉ 4,5 triệu đồng/tháng) nên cứ đến Tết là vợ chồng lại như ngồi trên đống lửa vì có quá nhiều thứ phải lo, từ sắm sửa Tết cho các con, hai bên gia đình… Nhưng năm nay thì khác, có thêm một khoản tiền lớn ngoài tiền thưởng, vợ chồng anh có thể chủ động các kế hoạch Tết.

"Giải thưởng đã đem đến cho tôi niềm vui bất ngờ. Lúc lên nhận giải tôi vẫn cứ sợ có nhầm lẫn, cho đến khi tiền vào tài khoản tôi mới thực sự tin là mình trúng giải. Với khoản tiền này, tôi sẽ dành để mua quần áo mới cho hai con và sắm quà Tết cho cha mẹ hai bên. Phần còn lại sẽ để dành lo học phí cho các con sau này" - anh tâm sự.

Đồng nghiệp chúc mừng chị Hồ Thị Thanh Thúy (giữa) khi chị được giải nhất rút thăm may mắn (Ảnh: THANH NGA)

Một đồng nghiệp khác của anh Phong cũng vỡ òa trong vui sướng khi trúng thưởng lớn tại buổi tiệc tất niên của công ty. Đó là chị Hồ Thị Thanh Thúy, nhân viên phòng hành chính, chị đã đạt giải nhất với giải thưởng 30 triệu đồng tiền mặt. Đây cũng là lần đầu tiên chị Thúy được xướng tên lên nhận giải sau 6 năm làm việc tại công ty.

Mọi năm chỉ được nhận giải khuyến khích là những phần quà nhỏ, năm nay, chờ đến cuối chương trình, chị cứ nghĩ mình không trúng giải nên khi con số may mắn của mình hiện lên trên màn hình, chị không dám tin. Lên nhận giải thưởng, đôi mắt chị rơm rớm vì vui mừng xen lẫn xúc động.

Chị Thúy là mẹ đơn thân, một mình vừa nuôi con và nuôi cháu ruột nên gánh nặng rất lớn. Chị tâm sự: "Bình thường thu nhập của tôi chỉ đủ lo ăn uống, học hành cho các con, các cháu, không có tích lũy nên Tết đến là lại lo. Nhưng giờ có thêm phần thưởng lớn này, tôi đã thở phào vì có thể trang trải Tết và có một khoản tích lũy nhỏ để phòng khi đau ốm và lo ăn, học cho các con, các cháu sau Tết".