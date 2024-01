Những lao động không có thưởng Tết

Những ngày này, nhiều công ty rục rịch thông báo thưởng Tết, khiến anh Nguyễn Văn Đức (tài xế xe ôm công nghệ, quê ở An Giang, đang ở trọ đường Bùi Văn Ba, quận 7, TP HCM) không khỏi chạnh lòng. Anh cho hay làm công nhân tuy vất vả nhưng cuối năm được khoản thưởng kha khá cũng gọi là an ủi, còn lao động tự do như anh kể như "trắng tay".

Nhiều lao động tự tủi thân vì không có thưởng Tết

Hôm nay vợ làm ca đêm, nên không nấu cơm, anh lót dạ bằng mì gói. Trước đó, anh Đức cùng vợ đều là công nhân tại KCX Tân Thuận (quận 7, TP HCM), thu nhập ổn định. Để có thêm thu nhập, buổi tối, anh Đức chạy xe ôm công nghệ. Tuy nhiên thời gian dài công ty chỉ làm giờ hành chính, tiền lương nhận được mỗi tháng không đủ sống, nên anh bàn bạc với vợ, nghỉ làm công nhân để làm tự do, "nội ứng, ngoại hợp" mới mong đủ sống.

Song thời gian qua, nhiều người mất việc, giảm giờ làm chọn xe ôm công nghệ làm bến đỗ, công việc của anh cũng trở nên bấp bênh. Trước đây, chịu khó cày cật lực mỗi ngày, anh Đức có thể kiếm từ 400.000 - 600.000 đồng. Hiện tại, chạy hơn 12 tiếng/ngày, nhưng thu nhập chỉ còn quá nửa. Anh cho hay, nếu chỉ tính tiền xăng, có thể gọi là lấy công làm lời, còn tính thêm chi phí xe cộ thì kể như "đứt vốn".

"Năm trước, còn có thể tự động viên bản thân bằng cách ráng chạy thêm đôi ba tiếng, để bù vào đó. Năm nay đoán chừng khó, bởi kể từ 8 giờ tối trở đi, lượng khách ít hơn, có hôm tôi ngồi hơn tiếng đồng hồ mới nổ được 1 cuốc xe"- anh Đức trầm ngâm.

Công ty vợ tội đang làm việc cũng không mấy thuận lợi, đến nay vẫn chưa công bố thông tin thưởng Tết. Vợ chồng anh chỉ mong công ty vợ vẫn giữ nguyên thưởng một tháng lương như năm ngoái, để có tiền mua cho con bộ quần áo mới và sắm sửa chút ít đồ dùng trong nhà để đón Tết.

Chị Huỳnh Thị Hằng cho biết vợ chồng chị không dám về Huế đón Tết cùng gia đình vì khó khăn

Là lao động tự do thu nhập không ổn định, Tết nay, chị Huỳnh Thị Hằng, nguyên công nhân Công ty may đóng tại quận Tân Phú, TP HCM, không dám hỏi bạn bè trong xóm trọ về lương, thưởng Tết vì sợ cảm giác tủi thân. Chị Hằng kể trước đây chị làm công nhân may, thu nhập ổn định nhưng vì không ai đưa đón 2 con đi học, chị chọn làm công việc tự do.

Chồng chị Hằng làm nhân viên bảo hành của một hãng điện thoại, thu nhập bấp bênh, Tết nay chưa biết có thưởng Tết hay không. Đứa con trai lớn của chị đang lớp 5, đứa nhỏ học mẫu giáo nên gia đình chị Hằng rất khó khăn.

Năm nay, việc may gia công quần áo của chị ngày giảm sút, vợ chồng chị Hằng không dám nghĩ đến việc về Huế. "Thấy mấy anh chị ở công ty bàn nhau về lương, thưởng về Tết, tôi có chút chạnh lòng. Năm nay, gia đình tôi thêm một cái Tết xa quê"- chị Hằng cho hay.