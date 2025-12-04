Ngày 4-12, Công an Đặc khu Cát Hải (TP Hải Phòng) cho biết vừa vận động Lê Trung Thành (SN 1988, trú tại phường Lưu Kiếm, TP Hải Phòng), công nhân một nhà máy sản xuất ô tô trên địa bàn Đặc khu Cát Hải, là nghi phạm trộm cắp 11 chiếc điện thoại di động của 11 đồng nghiệp ra đầu thú.

Nghi phạm Lê Trung Thành tại cơ quan công an

Trước đó, ngày 1-12, Công an Đặc khu Cát Hải tiếp nhận đơn trình báo của 11 công nhân một nhà máy sản xuất ô tô về việc bị mất trộm điện thoại cá nhân trong lúc làm việc tại khu vực xưởng lắp ráp.

Ngay sau khi nhận tin, lực lượng công an tiến hành rà soát hiện trường và những người liên quan. Kết quả xác minh ban đầu xác định nghi phạm là Lê Trung Thành (SN 1988, trú tại phường Lưu Kiếm, Hải Phòng), hiện là công nhân đang làm việc tại chính xưởng lắp ráp nơi xảy ra vụ việc.

Đến ngày 3-12, Thành đã tới Công an Đặc khu Cát Hải đầu thú và khai nhận hành vi trộm cắp 11 điện thoại của đồng nghiệp.

Hiện, Công an Đặc khu Cát Hải đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghi phạm theo quy định pháp luật.