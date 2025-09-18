Ngày 18-9, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Anh Khương (35 tuổi, cựu nhân viên Hội sở Ngân hàng VIB) 10 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Hai đồng nghiệp của Khương là Lê Nguyễn Nhật Thi (32 tuổi, cựu giao dịch viên) và Bùi Thị Thanh Ngân (41 tuổi, cựu kiểm soát viên Ngân hàng VIB) cũng bị tuyên phạt mỗi người 2 năm tù về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

Sập bẫy "Phố đèn đỏ"

Theo cáo trạng, tháng 2-2024, trong lúc lướt TikTok, Khương được giới thiệu ứng dụng "Phố đèn đỏ" với lời quảng cáo vừa kết nối hẹn hò, mua dâm, vừa có thể đầu tư sinh lời. Tin lời, Khương đăng ký tài khoản, chuyển tiền theo hướng dẫn. Ban đầu, Khương nộp các khoản nhỏ, chỉ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng và nhận lại cả gốc lẫn lãi trong vài phút.

Đến lần thứ tư, khi chuyển 12,3 triệu đồng, Khương không còn nhận lại được tiền. "Nhân viên chăm sóc khách hàng" của ứng dụng lấy lý do "hệ thống bị lỗi" và yêu cầu Khương nộp thêm tiền để "khắc phục". Tin tưởng, ngày 19 và 20-2-2024, Khương nhiều lần chuyển tổng cộng hơn 100 triệu đồng vào các tài khoản khác nhau nhưng không được hoàn trả. Đến khi tiếp tục bị yêu cầu nộp thêm gần 60 triệu đồng nhưng Khương không đủ tiền.

Lợi dụng đồng nghiệp để nộp khống

Khương nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền ngân hàng. Do quen biết từ trước, Khương tìm đến Ngân hàng VIB Phòng giao dịch Nguyễn Tri Phương, nhờ giao dịch viên Lê Nguyễn Nhật Thi và kiểm soát viên Bùi Thị Thanh Ngân giúp "nộp khống" tiền vào tài khoản cá nhân.

Khương gian dối rằng có sổ tiết kiệm tại 2 ngân hàng khác, hứa sau 15 phút sẽ trả lại toàn bộ số tiền.

Ảnh minh hoạ AI

Tin tưởng đồng nghiệp, Thi và Ngân đã đồng ý giúp Khương thực hiện nộp khống. Điển hình là giao dịch theo giấy nộp tiền ngày 20-2-2024, với số tiền 350 triệu đồng.

Theo hồ sơ, giấy nộp tiền này có đầy đủ các thông tin bắt buộc như địa chỉ, số tài khoản, tên tài khoản của người thụ hưởng, nội dung nộp tiền rõ ràng, chữ ký của giao dịch viên, thủ quỹ và kiểm soát viên. Tuy nhiên, thực tế đây chỉ là chứng từ khống được lập trên cơ sở thống nhất giữa Khương, Thi và Ngân để hợp thức hóa giao dịch.

Trong quá trình thực hiện, bà Lê Nguyễn Nhật Thi, với vai trò giao dịch viên kiêm thủ quỹ, đã ký khống trên giấy nộp tiền, bỏ qua quy định về tiếp nhận, lập và hạch toán chứng từ giao dịch. Tương tự, bà Bùi Thị Thanh Ngân, với chức vụ kiểm soát viên, đã không thực hiện đúng nhiệm vụ kiểm soát chứng từ và quá trình hạch toán, dẫn đến việc giấy nộp tiền khống được hợp thức hóa.

Chỉ trong khoảng từ 13 giờ đến 15 giờ ngày 20-2-2024, Thi và Ngân đã thực hiện tổng cộng 4 giao dịch nộp khống, với số tiền lên đến 739,4 triệu đồng từ quỹ giao dịch hàng ngày của ngân hàng. Ngay sau đó, Khương chuyển toàn bộ số tiền này đến các tài khoản do ứng dụng "Phố đèn đỏ" cung cấp. Kết quả, toàn bộ số tiền đã bị chiếm đoạt.

Tại phiên xử, Khương thừa nhận đã đưa ra thông tin gian dối để lừa đồng nghiệp, mặc dù biết rõ trước đó nhiều lần nộp tiền vào ứng dụng đều không rút được gốc lãi. Thi và Ngân khai rằng do tin tưởng Khương là nhân viên Hội sở Ngân hàng VIB nên đã vi phạm quy trình nghiệp vụ, song bản thân họ không hề bàn bạc hay hưởng lợi từ số tiền này.