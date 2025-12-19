Sáng 19-12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Hội nghị được tổ chức với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 35 điểm cầu các tỉnh, thành ủy. Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú... và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng tham dự hội nghị.

Đại biểu tham dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Ảnh: TTXVN

Tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết đã trình bày tham luận "Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy trong việc xây dựng chính quyền đô thị 2 cấp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả và những vấn đề đặt ra trong công tác tuyên giáo và dân vận".

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết trong năm 2025, Ban Thường vụ Thành ủy luôn bám sát các nghị quyết, chủ trương, kết luận của Trung ương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả tại thành phố. Trong quá trình đó, Ban Thường vụ Thành ủy xác định công tác tuyên giáo và dân vận giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã tập trung chỉ đạo triển khai công tác tuyên giáo và dân vận đồng bộ các giải pháp, lĩnh vực.

Đại biểu tham gia hội nghị tại điểm cầu trực tuyến TP HCM

Đối với công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, TPHCM tập trung các nội dung:

Chủ động cung cấp thông tin cho đội ngũ phóng viên báo chí, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; định hướng nội dung tuyên truyền, hướng dẫn, đổi mới phương thức thực hiện; yêu cầu nội dung tuyên truyền ngắn gọn, đầy đủ thông tin. Trong đó, tập trung các thông tin liên quan đến người dân và doanh nghiệp, gắn với hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp.

Duy trì giao ban báo chí hằng tuần; cung cấp thông tin, giải đáp các vấn đề mà phóng viên quan tâm hoặc báo chí tiếp nhận được từ bạn đọc, góp phần để báo chí tham gia tốt nhất công tác tuyên truyền, định hướng thông tin giúp thành phố; đồng thời, thành phố cũng tiếp nhận thông tin để triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tốt hơn.

Đẩy mạnh hoạt động Ban Chỉ đạo 35, nắm thông tin và kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tăng cường giám sát không gian mạng; chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp, xử lý nghiêm các hành vi tung tin sai sự thật, xuyên tạc, chống phá; nắm tình hình, chỉ đạo xử lý vấn đề phát sinh kịp thời, không để xảy ra điểm nóng.

Áp dụng mạnh mẽ công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) trong tiếp nhận thông tin, nắm bắt tình hình nhân dân, tư tưởng cán bộ, đảng viên; tổ chức nhiều cuộc điều tra xã hội học, thăm dò dư luận xã hội, kịp thời phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

TPHCM cũng đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và công tác dân vận. Thực hiện chặt chẽ quy chế phối hợp giữa kiểm tra, giám sát của Đảng, công tác thanh tra của chính quyền, giám sát của cơ quan dân cử và MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố, đảm bảo các nhiệm vụ thường xuyên không bị ảnh hưởng bởi công tác sắp xếp bộ máy.

Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nhất là cơ chế giám sát tổ chức Đảng, đảng viên và hoạt động chính quyền các cấp của thành phố; tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các vấn đề quan trọng của thành phố.

Song song đó, TPHCM đẩy mạnh phong trào thi đua Dân vận khéo, gắn với phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, đặc biệt là chính quyền cấp xã.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến TPHCM

TPHCM triển khai đợt thi đua cao điểm từ 100 ngày hoạt động tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp. Tập trung khắc phục các khó khăn, vướng mắc, đưa bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động thông suốt; đẩy mạnh các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM và hai địa phương Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2020-2025; khánh thành, khởi công các dự án, công trình trọng điểm của địa phương. Thành phố cũng thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt chú trong công tác dân tộc, tôn giáo.

TPHCM kiện toàn kịp thời nhân sự làm công tác tuyên giáo và dân vận, nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, cấp thành phố; tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức ngay sau khi sáp nhập về chức năng, nhiệm vụ, cơ chế phối hợp; thành lập Ban Công tác 35; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên nòng cốt của cấp ủy cơ sở Đảng ở 168 xã, phường, đặc khu.

TPHCM đã đầu tư nhân lực, hạ tầng số, trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ tốt công tác tuyên giáo và dân vận.

Việc xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiện đại, hiệu lực, hiệu quả là một cuộc cách mạng mạnh mẽ và sâu sắc. Thời gian qua, công tác tuyên giáo và dân vận tiếp tục giữ vai trò cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền và nhân dân thành phố. Sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của Trung ương, sự quyết tâm của Thành ủy, cùng với sự đồng lòng, đồng thuận của nhân dân là chìa khóa để TPHCM vượt qua những khó khăn ban đầu...