Thời sự Chính trị

Công tác Tuyên giáo và Dân vận TP HCM đổi mới mạnh mẽ, bám sát cơ sở

Bài, ảnh: Ngọc Giang

(NLĐO)-Ngành Tuyên giáo và Dân vận TP HCM đánh giá kết quả 7 tháng đầu năm, triển khai 9 nhiệm vụ trọng tâm cho 5 tháng cuối năm 2025

Sáng 23-8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM tổ chức Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo và Dân vận 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 5 tháng cuối năm, trao tặng khen thưởng cấp nhà nước.

Tham dự hội nghị có ông Phan Nguyễn Như Khuê, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM; ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ; các Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM.

Hội nghị còn có sự tham dự của các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo 168 Ban xây dựng Đảng Đảng ủy xã, phường, Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo; đại diện lãnh đạo Ban Biên tập các cơ quan báo chí, xuất bản TP HCM; nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thủ Đức và các Quận uỷ, Huyện uỷ, Thị uỷ, Thành ủy trực thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương, TP HCM trước hợp nhất.

Công tác Tuyên giáo và Dân vận TP HCM đổi mới mạnh mẽ, bám sát cơ sở- Ảnh 1.

Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM diễn ra sáng 23-8

Báo cáo tại hội nghị, bà Trương Thanh Nga - Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, cho biết những tháng đầu năm 2025, TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương cùng cả nước triển khai quyết liệt việc sắp xếp bộ máy chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ngành Tuyên giáo và Dân vận đã thể hiện tinh thần "vừa chạy vừa xếp hàng", tham mưu cấp ủy triển khai nhiều nhiệm vụ, tổ chức quán triệt, tuyên truyền chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, hợp nhất cơ quan, đoàn thể.

Sau hợp nhất, các Ban Tuyên giáo và Dân vận đã nhanh chóng xây dựng chương trình, kế hoạch, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở; tham mưu công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030; tổ chức nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết quan trọng; triển khai nhiều hoạt động kỷ niệm, hội thảo, tọa đàm khẳng định giá trị lịch sử và bồi dưỡng truyền thống cách mạng. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái được chú trọng; đồng thời đẩy mạnh điều tra dư luận xã hội, định hướng tư tưởng kịp thời.

Công tác Tuyên giáo và Dân vận TP HCM đổi mới mạnh mẽ, bám sát cơ sở- Ảnh 2.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM chủ trì hội nghị

5 tháng cuối năm 2025, ngành Tuyên giáo và Dân vận Thành phố xác định tập trung thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, tập trung phục vụ Đại hội Đảng các cấp, tăng cường tuyên truyền về tinh gọn bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính; đẩy mạnh chuyển đổi số trong tuyên giáo, nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập nghị quyết; tiếp tục xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh; gắn công tác dân vận với phong trào thi đua yêu nước, phát huy đồng thuận xã hội và khát vọng phát triển đất nước.

Tại hội nghị, ông Đỗ Hoài Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo đề xuất cần tận dụng tối đa Internet và mạng xã hội để phát triển các kênh thông tin chính thống trên Zalo, Facebook, YouTube, giúp truyền tải chủ trương, chính sách nhanh chóng, hấp dẫn và dễ tiếp cận. Bên cạnh đó, thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, xử lý tình huống, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và mạng xã hội cho đội ngũ cán bộ cơ sở.

Ông cũng nhấn mạnh việc xây dựng quy chế phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, đồng thời kiến nghị sớm ban hành hướng dẫn cụ thể về tổ chức và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và cộng tác viên dư luận xã hội, bảo đảm phù hợp với định hướng và chỉ đạo của thành phố.

Công tác Tuyên giáo và Dân vận TP HCM đổi mới mạnh mẽ, bám sát cơ sở- Ảnh 3.

Ông Đỗ Hoài Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo

Ông Nguyễn Văn Phú, Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng Đảng ủy phường Tam Long đề xuất cần có hướng dẫn thống nhất về sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng, đồng thời thành lập Ban Quy chế dân chủ cơ sở để tăng cường hiệu quả hoạt động.

Từ thực tiễn địa phương, bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Bình Khánh kiến nghị cần quan tâm tạo nguồn cán bộ kế cận để bảo đảm sự kế thừa, nâng cao chất lượng đội ngũ, xây dựng công tác tuyên giáo vững mạnh từ cơ sở. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với các mô hình phát triển xanh, song song với việc giữ ổn định biên chế để hoạt động hiệu quả.

Công tác Tuyên giáo và Dân vận TP HCM đổi mới mạnh mẽ, bám sát cơ sở- Ảnh 4.

Ông Nguyễn Văn Phú, Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng Đảng ủy phường Tam Long

Bà Nguyễn Trung Châu Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Cầu Ông Lãnh, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Quận ủy quận 1 cho rằng công tác xây dựng Đảng cần có sự đổi mới phương thức chỉ đạo, trong đó chú trọng đơn giản hóa quy trình tác nghiệp để thuận lợi, hiệu quả và hợp lý hơn. Bà nhấn mạnh vai trò chủ động của mỗi cơ sở, căn cứ vào điều lệ và quy định chung cần mạnh dạn triển khai các vấn đề cốt lõi, phát huy tính linh hoạt để hoàn thành nhiệm vụ tại chỗ.

Hội nghị cũng được lắng nghe ý kiến giải đáp một số kiến nghị của đại diện lãnh đạo các phòng của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM.

Công tác Tuyên giáo và Dân vận TP HCM đổi mới mạnh mẽ, bám sát cơ sở- Ảnh 5.

Ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM nhấn mạnh, mặc dù còn nhiều khó khăn, các đơn vị đã phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền thành phố.

Theo ông Dương Anh Đức, thời gian tới, công tác tuyên giáo cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về nội dung và phương thức, bám sát thực tiễn, phát huy vai trò chủ động từ cơ sở, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ số, nâng cao tính thuyết phục và hiệu quả truyền thông.

